Rafa Nadal, sobre las elecciones del Real Madrid: "Florentino aún no ha acabado su misión"

Rafa Nadal se ha pronunciado esta mañana sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que ha ganado Florentino Pérez porque los socios entienden que "aún no ha acabado su misión en el club". El extenista ha estado este miércoles como el ya habitual protagonista del The Battle of Stars en Pula Golf, un torneo solidario en el que todo lo recaudado va destinado a la lucha contra la ELA y la Esclerosis Múltiple.

"Los socios han votado, las dos eran buenas candidaturas, esto es la democracia y ha ganado el que ha ganado. Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, aún no ha acabado su misión y Enrique Riquelme tendrá tiempo", ha explicado el manacorí, que se desmarcó de la candidatura del presidente del Grupo Cox semanas antes de las elecciones.

Nadal, seguidor madridista, ha comentado que no votó y no ha querido comprometerse sobre el futuro del club. "Hay cosas que tienen sus tiempos, Florentino lleva 26 años como presidente y los años pasan para todos. Florentino tendrá que parar, hoy es hoy, mañana será mañana y veremos lo que pasa en el futuro, la vida evoluciona y hacer previsiones a años vista me parece siempre muy arriesgado", ha declarado.

Respecto al tenis, ha celebrado la irrupción en primera línea de Rafa Jódar: "Ha tenido una progresión muy fuerte en este último año, pasando del casi 900 al 20 y algo del mundo, no sé exactamente los números. El que tiene una gran capacidad es capaz de hacer algo así".

"Carlos (Alcaraz) volverá bien de la lesión porque es demasiado bueno para que no sea así. Martín Landaluce está dando pasos adelante y es de la academia. Al final, los jóvenes siempre dependen de lo mismo, la capacidad de mejora. Carlos ya es uno de los mejores jugadores de la historia, del resto tendremos que esperar para ver la capacidad de mejora diaria", ha añadido sobre las figuras actuales del tenis español.

En cuanto a Zverev y su reciente victoria en Roland Garros, ha comentado: “Contento por él, se lo merecía por categoría tenística. Se le abrió una oportunidad y, por suerte, lo ha aprovechado. Es positivo para el tenis que alguien como él haya ganado un Grand Slam”

El mallorquín, por último, se ha manifestado también sobre su documental que salió a finales del mes pasado en Netflix: “Rechacé hacerlo durante toda mi carrera. Encontré a la gente correcta, que me convencieron para hacerlo, y si lo haces, tienes que hacerlo de la manera correcta. Traté de ser lo más honesto posible y reflejar cómo era mi vida real”.