El Palma Futsal, salpicado por una investigación por presunto amaño de partidos

El supuesto amaño del partido entre el Ribera Navarra y Palma Futsal en la temporada 2023-24 figura entre los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Tudela dentro del caso que afecta al expresidente del Tudelano de fútbol y del Ribera Navarra, Ramón Lázaro, según informa Diario de Navarra.

Lázaro y su madre han quedado en libertad tras prestar declaración, aunque el magistrado le ha impuesto medidas cautelares y le atribuye presuntos delitos relacionados con la apropiación de importantes cantidades de dinero de ambos clubes mediante préstamos supuestamente simulados, así como con el amaño de encuentros deportivos.

Según recoge el auto judicial, uno de los partidos bajo sospecha es el de los mallorquines ante el conjunto navarro, que se jugaba el descenso, de la temporada 2023-24 y que finalizó con triunfo de los tudelanos por 6-3. La investigación apunta a que se habrían destinado 100.000 euros para influir en el resultado del encuentro mediante pagos a determinados jugadores implicados de los verde pistacho, sobre los que posteriormente se habrían realizado apuestas deportivas.

Esta acusación tan grave choca con que el Palma Futsal necesitaba ganar ese encuentro para ser quinto y no sexto en la tabla, un detalle importante a la hora de los cruces por el título de Liga. Los baleares, además, lograron igualar el duelo en el que iban perdiendo por 3-0 gracias a un triplete de Vilian culminado en el minuto 38. Sin embargo, David, Tripodi y Hamza desnivelaron la balanza en un minuto y medio, ante un Palma que llegó a estar en inferioridad por expulsión de Marcelo (6-3).

El equipo de Antonio Vadillo pagó el esfuerzo realizado en la Final Four de la Champions League y el cansancio en las celebraciones por el segundo título de la Copa de Europa logrado días antes en Armenia. De aquella plantilla solo quedan Barrón, Luan Müller, Rivillos, Ernesto y un Fabinho que no jugó porque estaba lesionado. También militaba Bruno Gomes, que ahora está cedido en el Semey de Kazajistán.

El Palma Futsal, muy sorprendido por este caso que ha saltado a la luz en plena víspera del segundo partido de semifinales por el título de Liga en Son Moix ante ElPozo Murcia, está estudiando los pasos a seguir porque no tiene ninguna información oficial al respecto, más allá de lo publicado por Diario de Navarra.

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Además de este encuentro, el juez también investiga los partidos Tudelano-Oviedo Vetusta y Tudelano-Ejea de fútbol. La causa sostiene igualmente que parte del dinero presuntamente desviado de los clubes habría sido utilizado para la compra de cuatro viviendas valoradas en conjunto en 1,3 millones de euros.