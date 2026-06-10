El Palma Futsal fuerza el tercer partido a lo grande

El Palma Futsal nunca se rinde, y más cuando huele Europa cerca. Los mallorquines lograron una gran victoria ante ElPozo Murcia en un sensacional partido que fuerza el tercer partido de la eliminatoria de semifinales por el título (6-4).

Los de Antonio Vadillo fueron mejores en la primera parte y supieron sufrir en la segunda de un encuentro muy entretenido para el espectador que llenó de ilusión a los más de tres mil aficionados que acudieron a Son Moix. Solo queda un esfuerzo más, el más complicado, este sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia (19 horas), pero este equipo se ha ganado el derecho a soñar con meterse en la final y, de esta manera, certificar el billete para la UEFA Futsal Champions League.

Con un David Peña sensacional, cuajando el mejor partido desde que viste esta camiseta, y Fabinho marcando las diferencias justo cuando más lo necesitaban los suyos, el subcampeón continental se demostró a sí mismo que es capaz de hacer daño a un adversario de tanto nivel y que en el primer encuentro le había ganado por 4-1.

El duelo empezó intenso y con las defensas imponiéndose, aunque Marcel desperdició una clara ocasión. Lo mejor es que el Palma Futsal puso tierra de por medio muy rápido. Un gran tiro de David Peña fue repelido por Edu, y el rechace fue recogido por Charuto para instalar el 1-0. Era el minuto 9, y solo uno después, llegó el segundo en un tanto que debería mostrarse en todas las escuelas de fútbol sala. Jugada de pizarra en la que Fabinho envió un soberbio pase a Deivao, que resolvió todavía mejor con una picadita que significó el 2-0.

El panorama era maravilloso, pero los murcianos tienen personalidad. Marcel, el más activo de los suyos, recortó distancias culminando una buena acción. El problema es que no fue un accidente y el mismo jugador, otra vez, empató con un lanzamiento lejano. Ese 2-2 hacía daño al público de Son Moix, pero el Palma sacó los dientes.

En otra jugada de estrategia, Fabinho anotó el 3-2 para el delirio de la hinchada. Y el premio a la insistencia lo encontró después porque tras un chutr de Dennis que despejó Edu, David Peña, muy escorado, fue capaz de sorprenderle para el 4-2. Un subidón importante casi al final de un primer acto que se habría estropeado si Barrón, tras una absurda sexta falta de Lucao, no hubiera repelido el doble penalti de Gadeia.

ElPozo empezó más agresivo en la reanudación y Dennis ya tuvo que intervenir en dos oportunidades. Esa ventaja de dos goles era oro y no se podía volver a malgastar. Pero Dener es muy bueno y, con una vaselina, anotó el 4-3. Los locales tenían que insistir, era la mejor forma de defender la renta. Lucao probó fortuna con un tiro que sacó el meta, pero había que seguir y Peña, muy entonado, era el que más lo intentaba. No obstante, el que metió miedo de verdad que Ricardinho, que estrelló su obús en el palo. Alisson respondió con un chut que paró Edu.

ElPozo empezó a tener mucho más el balón y a llegar con demasiada asiduidad, pero Dennis seguía con su particular festival con paradas para todos los gustos. Fabinho trató de sorprender con una falta y después en una contra, pero el cancerbero de los pimentoneros también estaba inspirado.

El ritmo se elevó y el duelo se alocó, nada bueno para los de Ciutat. Ligeiro estuvo cerca del gol en dos ocasiones, pero Dennis le frustró. Y cuando más sufría el Palma, Fabinho le robó la pelota al propio Ligeiro, recorrió veinte metros solo y batió a Edu. Un gran gol que daba mucho aire. Josan González ordenó portero-jugador a 2:31 para el final y la respuesta fue un robo culminado por Machado para instalar el 6-3. Gadeia anotó el 6-4, pero ya fue un tanto testimonial. Habrá tercer partido, el Palma sigue vivo.

Ficha técnica:

Palma Futsal: Dennis, Machado, Charuto, Fabinho y Ernesto. También jugaron Piqueras, Maia, Deivao, Lucao, Alisson, Lin, Barrón,

ElPozo Murcia: Edu, Rafa, Marcel, Ricardinho y Gadeia. También jugaron Ricardoz, Dener, Ricardinho, Bebe, Ligeiro, Álvarez,

Goles: 1-0: Charuto (min.9); 2-0: Deivao (min. 10); 2-1: Marcel (min. 14); 2-2Marcel (min. 15); 3-2: Fabinho (min. 17); 4-2: David Peña (min. 18); 4-3: Dener (min.21); 5-3: Fabinho (min.37); 6-3: Machado (min. 37); 6-4: Gadeia (min.39).

Árbitros: Juan José Cordero y Pedro Antonio Carrillo. Tarjeta amarilla para Maia, Marcel, Deivao, Lucao, Bebe, Ligeiro, Peña, Fabinho, Piqueras, al técnico Antonio Vadillo.