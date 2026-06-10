El Palma Futsal se encomienda a la épica para buscar el pase a la final en Son Moix

La épica y el espíritu de Son Moix vuelven a ser la única vía de escape para el Palma Futsal. Tras encajar una derrota por 4-1 el pasado domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia, la eliminatoria de semifinales se traslada a Palma en una situación de máxima urgencia para el cuadro balear.

El guion no permite el más mínimo margen de error para los pupilos de Antonio Vadillo, quienes saltarán a la pista con la obligación absoluta de derrotar este miércoles a ElPozo Murcia (20:00 horas / LaLiga+) si quieren forzar el tercer y definitivo encuentro de la serie, manteniendo vivo el sueño de la final por el título de Liga y el regreso a la UEFA Futsal Champions League. Una derrota significará el punto y final a la temporada 2025/26.

A pesar del adverso resultado del primer choque, el vestuario mallorquín se agarra a su fortaleza como local y al precedente reciente de estos playoffs para obrar la remontada. En la ronda de cuartos de final el Palma ya se vio exactamente en la misma situación límite tras caer en el primer partido ante el Manzanares y fue capaz de darle la vuelta a la eliminatoria.

Por ello, se espera que las gradas del Palau Municipal d’Esports se conviertan en una auténtica caldera que empuje a los jugadores en cada acción y compense el desgaste físico acumulado de una temporada en la que se han disputado 50 partidos repartidos entre Liga, Champions, Copa de España, Copa del Rey y Supercopa. Y a estos deben sumarse los disputados por los jugadores internacionales con sus respectivas selecciones en las distintas ventanas internacionales y en la Eurocopa y la Copa América disputadas en el mes de febrero.

El conjunto charcutero demostró su pegada el pasado domingo y llegará a Palma con la intención de cerrar la eliminatoria por la vía rápida para certificar su pase a la final y su billete para la próxima edición de la competición continental. El Palma Futsal deberá exhibir su versión más sólida, agresiva y concentrada en defensa, madurando los ataques con paciencia para adelantarse en el marcador y llevar el partido hacia un terreno donde la gestión de la presión juegue a su favor en una noche que promete emociones fuertes.