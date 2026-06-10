Óscar Troya solo se llevará a Nofre Riera del Poblense al Atlético Baleares

La marcha de Óscar Troya del Poblense al Atlético Baleares, que será oficial en las próximas horas, tendrá algunas consecuencias en la plantilla del conjunto pobler. El lateral izquierdo Nofre Riera, uno de los más destacados de la exitosa temporada en el Municipal, también recalará en el Estadio Balear para la próxima temporada.

Eso sí, según ha podido saber Diario de Mallorca, este será el único jugador que se llevará, tal y como han asegurado los blanquiazules a los de sa Pobla. De hecho, la entidad que preside Miquel Molondro ha reaccionado rápido al adiós de Troya después de diez temporadas y ya está perfilando su sustituto.

La dirección deportiva de Martí Munar está recibiendo numerosos ofrecimientos y se espera que en las próximas horas se desvele el elegido para pilotar la nueva temporada en Segunda RFEF. El listón está muy alto ya que el equipo finalizó tercero en la Liga y se quedó a las puertas del ascenso al caer en los penaltis ante el Águilas en una histórica temporada.