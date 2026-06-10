El dopaje vuelve a sacudir al trote mallorquín: Neylan da positivo antes del Gran Premi Nacional

A falta de la confirmación oficial que previsiblemente publicará este viernes el boletín de la Federació Balear de Trot (FBT), el periodista experto en carreras de trote Antoni Oliva avanzó este miércoles en redes sociales un nuevo caso de dopaje en el trote balear. En esta ocasión, el caso afecta a la yegua de tres años Neylan, que habría dado positivo en el control antidopaje de orina realizado antes de la disputa del reciente Gran Premi Nacional, celebrado el pasado 17 de mayo en el Hipòdrom Son Pardo, donde finalizó fuera de las posiciones premiadas.

Al igual que sucedió con Nuambba el pasado 14 de abril en Son Pardo, durante el Premi Institut de l’Esport Hípic, prueba clasificatoria para el Gran Premi Nacional, Neylan habría presentado niveles superiores a los permitidos de oripavina, morfina y codeína. Estas tres sustancias analgésicas pertenecen al grupo de los opiáceos y son conocidas por su elevada eficacia en el tratamiento del dolor.

Por el momento, la yegua figura inscrita para disputar este fin de semana el Gran Premi de Manacor, aunque, a falta de la confirmación oficial por parte de la FBT, podría causar baja para la carrera prevista el domingo en el Hipòdrom de Manacor.

Según explicó Vicky Ginard, entrenadora y conductora de Neylan, al propio Antoni Oliva, «no tengo idea de lo que está pasando; no he administrado nada que no sea natural y habitual en todas las cuadras». Asimismo, Ginard afirmó que «el único veterinario que ha tratado a nuestra yegua es Andreu». Cabe recordar que este profesional es el veterinario encargado de realizar los controles antidopaje de la Federació Balear de Trot en el Hipòdrom Son Pardo.

La conductora de Artà tampoco encuentra una explicación para el origen de este triple positivo. «Si se tratara de una contaminación, desde abril Neylan recibe la misma alimentación que los demás ejemplares estabulados en las cuadras de Es Cabanells», señaló. No obstante, apunta a un posible foco de contaminación en un suministro de margall, ya que en esta época del año proliferan las amapolas en el campo y considera que esta podría ser la única vía plausible para la presencia de estas sustancias. «Neylan dio positivo en un control de orina y no en uno de sangre», destacó también Ginard al referirse a la naturaleza de la prueba realizada.

Por otra parte, la entrenadora descartó que la presencia de estas sustancias pueda estar relacionada con productos empleados en su actividad profesional como osteópata. Diversos estudios han señalado que el consumo accidental de amapolas, habituales en los campos durante estas fechas, puede provocar falsos positivos en pruebas de orina, ya que sus semillas contienen alcaloides opiáceos que, incluso en cantidades reducidas, pueden ser detectados en este tipo de controles.