Bombazo en el fútbol mallorquín: Óscar Troya deja el Poblense y ficha por el Atlético Baleares

La bomba que hace días que planeaba por el fútbol mallorquín se confirma este miércoles. Óscar Troya, técnico del Poblense, será a partir de ahora preparador del Atlético Baleares para su nuevo proyecto en la Segunda RFEF.

El club pobler ha informado en una nota hecha pública que ha alcanzado un acuerdo con el prestigioso entrenador para poner fin a su etapa al frente del primer equipo, cerrando así una relación que se ha prolongado durante diez temporadas y que "deja una huella imborrable" en la entidad de Sa Pobla. El club ha querido agradecer públicamente su "dedicación, compromiso y profesionalidad" durante un periodo brillante, con dos ascensos.

"A lo largo de este tiempo, ha demostrado una implicación ejemplar y ha contribuido de manera decisiva al crecimiento deportivo y humano de nuestra entidad, representando en todo momento los valores de la UD Poblense. Después de una década compartiendo camino, nuestros destinos se separan, pero su legado y su huella en el club permanecerán para siempre en la historia de la UD Poblense. La UD Poblense, que siempre será su casa, desea a Óscar Troya y a su familia muchos éxitos y toda la suerte del mundo en esta nueva etapa personal y profesional", reza el comunicado.

No es casualidad que el Atlético Baleares haya anunciado, casi a la vez, la finalización de la etapa de Luis Blanco al frente de su banquillo después de no haber podido conseguir el soñado ascenso a la Primera RFEF. Los palmesanos tienen previsto anunciar las bajas en su plantilla y, después, confirmar que Troya será su nuevo entrenador después que el propietario y presidente, Ingo Volckmann, apostara por otro proyecto en la cuarta categoría del fútbol nacional.

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Troya, que se quedó a las puertas del ascenso a Primera RFEF al caer en la tanda de penaltis ante el Águilas, afronta un reto mayúsculo en su carrera por la exigencia del Atlético Baleares, que tiene entre ceja y ceja el salto de categoría. Durante su trayectoria profesional ha dejado clara su enorme valía en el banquillo del Municipal, por lo que ahora tiene un nuevo desafío para seguir demostrándolo.