Tenis
Tsitsipas y Wawrinka ponen el broche de oro al cuadro del ATP Mallorca Championships
El torneo, que sirve a los deportistas como preparación para Wimbledon, se disputará del 20 al 27 de junio y contará en esta edición con el mejor cuadro principal de su historia sobre hierba
Los tenistas Stefanos Tsitsipas y Stan Wawrinka son las últimas confirmaciones del Vanda Pharmaceutics Mallorca Championships, que afrontará del 20 al 27 de junio la edición con mejor cuadro principal de su historia sobre hierba.
El griego regresa a Mallorca, después de haber sido campeón en 2022, con el foco puesto en preparar en las mejores condiciones su participación en Wimbledon, mientras que el suizo disputará uno de sus últimos torneos sobre hierba, puesto que se retirará al final de la presente temporada.
El director del torneo, Toni Nadal, ha comentado este martes en la presentación que "muchos jugadores" eligen acudir a Mallorca "por el trato que reciben, por la calidad de la hospitalidad" y porque "las condiciones son ideales para preparar Wimbledon". Sin embargo, quien todavía no ha confirmado su participación es el santanyiner Jaume Munar.
Estos dos nombres se suman a la larga lista de deportistas que estarán presentes en el Mallorca Country Club como es el caso del kazajo Alexander Bublik, el australiano Nick Kyrgios, el español Alejandro Davidovich Fokina o el estadounidense Francis Tiafoe, entre otros.
Una de las novedades para la presente edición será la nueva distribución alrededor del edificio central, con una zona que alberga la zona de catering vip, situado en una posición elevada y con vistas directas a la pista central.
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