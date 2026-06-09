Toni Nadal admite su gran error con Rafa: "Le pedí perdón. No lo hice con ninguna mala intención"

El exentrenador y tío de uno de los mejores tenistas del mundo, Toni Nadal, es conocido por sus prácticas extremistas y por ser un 'tipo duro' con su sobrino Rafa Nadal. Toni es en parte el gran culpable del éxito de Rafa después de cosechar grandes triunfos de la mano.

Aunque en ocasiones se ha puesto en duda la figura que Toni ocupaba dentro del 'team' del manacorí durante los 27 años que compartieron una relación profesional. Ahora el exentrenador ha vuelto a ser noticia tras unas declaraciones que ha hecho en el programa Radio Noche de Onda Cero conducido por Rocío Martínez y Edu Pidal.

"No puedes crear un carácter fuerte solo con palabras bonitas... siempre quise lo mejor para Rafael". Explicaba Toni Nadal, quien ha sido etiquetado como el villano tras publicarse el documental en 'Netflix' de su sobrino, debido a su inflexibilidad. "Puede que me haya equivocado alguna vez, pero tenía las ideas claras", admitía.

Un camino difícil

La historia de sacrificio y esfuerzo de Rafa ha trascendido muchísimo a escala internacional. Rafa, que siempre ha sido una persona muy privada, ha expuesto todas las dificultades que le ha traído su enfermedad. Durante períodos de tiempo su estado físico no le permitía rendir al máximo nivel, un empeño que su tío ha afirmado admirar. "Lo que ha hecho Rafael tiene mucho mérito...Muchas veces no pudimos terminar entrenamientos por el dolor".

Todo lo que hizo Nadal a pesar del dolor para seguir al pie del cañón y formar parte de la élite será un hecho que quedará grabado en la historia de este deporte; "lo que ha hecho trasciende al deporte", afirmaba Toni.

El que fuera su técnico ha admitido que el factor de ser familia ha influido mucho en la forma de guiar a su sobrino, y asegura que no lo habría hecho de la misma manera con otro pupilo: "No podría haber entrenado a otro jugador como lo hice con Rafael".

De hecho, Toni explica que estaba cómodo siendo la persona con el papel de malo: "Cuando Rafael viajaba con otro miembro del staff, le decía a ese miembro: 'No seas duro con él, ese papel ya lo cumplo yo, yo acepté ese papel", apuntaba.

Además, el tío de Rafa ha querido aclarar todo lo relacionado con su controvertida marcha en el instante en que se separaron sus caminos y reconoce que cometió un error al informar a un periodista en Budapest que no continuaría viajando con Rafa Nadal a los torneos, argumentando que primero se debería haber informado a Rafa.

La marcha tras la llegada de Carlos Moyá

"Dejé de entrenar a Rafael cuando sentí que no podía aportar más", una decisión que se dio justo cuando incorporaron a Carlos Moyá en el equipo para compartir la misma posición que Toni. "Además, yo cometí un error: estaba dando un curso de entrenador en Budapest y a mí, en un momento dado, un periodista me pregunta sobre la Academia y yo dije: 'El año que viene voy a estar más involucrado en la Academia porque ya no voy a viajar con Rafael'. Pensando que esa noticia solo saldría en Budapest y, cuando llegue a Manacor, vi que salía en las portadas...", decía.

El error

Una reacción que no esperaba, pero que fue muy sonada: "Al final, hoy en día no puedes decir nada... Yo nunca había hecho esto. Lo primero es que se lo tendría que haber comunicado a él. Pensaba decírselo cuando llegase por aquí; faltaba todo un año", apunta Toni Nadal.

El exentrenador explica que cuando volvió a Manacor, Rafa ya se había enterado y afirma que se disculpó con él. "Yo no lo hice con ninguna mala intención. El error que cometo es no habérselo dicho antes a él", concluyó Toni Nadal.