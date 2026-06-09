Tardozzi: "¿Por qué amamos a Marc? Porque nos regala momentos inolvidables"

Hay quien dice y parece ser absolutamente cierto que el expiloto italiano David Tardozzi, Team Manager del equipo Lenovo Ducati, que hasta la repentina aparición de la revolucionaria Aprilia dominaba a placer el Mundial de MotoGP, ha vinculado su continuidad al frente o en el ‘staff’ del equipo de carreras de la factoría de Borgo Panigale al hecho, que pronto se anunciará, de que el catalán Marc Márquez, de 33 años y nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siga en el equipo rojo los dos próximos años, iniciando la ‘era 850cc’.

Tardozzi, que desde que vio debutar a Márquez en Catar-2013 ha estado soñando con tener a ‘Il Cannibale’ en su equipo, se sintió, el pasado domingo, en Balatón Park (Hungría), tremendamente feliz por su fábrica, por su equipo y, muy especialmente, por el mayor de los Márquez Alentá. “Hay que felicitar a Aprilia por el gran paso que han dado esta temporada, que ya empezó a verse en las últimas carreras del pasado año. Pero yo siempre pensé que Gigi (Dall’Igna, gurú y creador de la Ducati ‘Desmosedici’) tenía algo guardado y, poco a poco, hemos reducido las distancias”, señaló Tardozzi.

"Nos vamos a cruzar ese puente antes de llegar a él. No vamos a pensar en el título, todavía. Lo primero es que Marc se recupere físicamente del todo y disfrute de su moto. Otra de las virtudes de Marc es que siempre piensa que puede hacer más". Davide Tardozzi — Team Manager del equipo Lenovo Ducati

Y, por descontado, tal y como declaró Francesco ‘Pecco’ Bagnaia tras ver ganar a su compañero de equipo, el sábado, en la prueba al ‘sprint’, Tardozzi también cree que es Márquez quien marca la diferencia. “Por descontado que no me imaginaba una actuación así de Marc: ‘Pole position’, victoria y récord el sábado y victoria y récord en la carrera larga del domingo. No, no me lo esperaba. Pero ¿sabe qué?, este es el motivo por el que amamos a Marc, porque nunca deja de sorprendernos y siempre nos regala momentos inolvidables”.

El equipo Lenovo Ducati rodea a Marc Márquez en Balatón Park tras ganar el GP de Hungría. / ALEJANDRO CERESUELA

Dicho esto, el Team Manager rojo comparte los comentarios serenos y prudentes de Márquez. “Aún no está bien, aún le falta poder mantener durante toda una carrera el pulso, el cuerpo a cuerpo, con sus compañeros de parrilla. No, Marc dice la verdad, pese a sus dos victoria en Balatón Park, cuando asegura que aún le falta. Y, en ese sentido, para nosotros lo más importante sigue siendo que él recupere su mejor condición física”.

Tardozzi, como Márquez, se niegan a hablar de protagonizar una remontada histórica, ahora que Marc está a 72 puntos de Bezzecchi. “No vamos a cruzar ese puente antes de llegar a él, aún nos queda mucho, tanto a Marc como a Ducati, para poder plantearnos una conquista de ese tamaño. Una cosa sí tengo muy clara: ‘Pecco’ y Marc sigue trabajando, codo a codo, para mejorar nuestra moto y nuestras opciones en el campeonato. Eso sigue siendo admirable, la complicidad entre estos dos auténticos campeones, que persiguen el bien del equipo, la mejora de nuestra moto y devolver a Ducati al sitio que se merece en lo más alto del Mundial”.

“Todos sabemos que Marc es Marc. Es único, sí. Es el único piloto de la parrilla de MotoGP que, mentalmente, es capaz de gestionar situaciones que, probablemente, ninguno de los otros pilotos podría. Y eso le añade aún más mérito a nuestro campeón”.

Y, hablando del comportamiento de sus dos pilotos, de los dos campeones que forman el ‘team’ Lenovo Ducati, Tardozzi quiso destacar que “desde el inicio del Mundial, desde el arranque de la temporada, Marc nunca, nunca, nunca se ha quejado de la moto, que, en muchos grandes premios, ha estado peleando por la victoria y el podio en manos de Fabio (Di Giannantonio). Es muy de agradecer que Marc, que siempre dice lo que siempre, ¡siempre!, dijera que el problema lo tenía él, pues la moto era ganadora”.

Tardozzi termina diciendo que hay muchos Marc dentro de Márquez y que el joven piloto catalán, ya no tan joven (“miro a Acosta y pienso que tengo 11 años más que él; miro a Aldeguer y pienso que tengo 12 años más que él..”, comentó Márquez en Balatón Park), ha madurado mucho, muchísimo. “Yo lo veo más reflexivo, más pausado, más experto, más veterano, más cauto aunque, al final, cuando se baja la visera del casco siempre aparece el Marc de siempre, aquel que, interiormente, ya en la parrilla piensa “aún puedes hacer algo más”.

Noticias relacionadas

“Marc es Marc”, termina diciendo Tardozzi. “Marc es el único piloto de la parrilla de MotoGP que, mentalmente, es capaz de gestionar situaciones que, probablemente, ninguno de los otros pilotos podría. Y eso le añade aún más mérito a nuestro campeón”.