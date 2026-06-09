Skateboarding: historia, evolución y salto a los Juegos Olímpicos pasando por GRAVITEO

Nació en las calles, creció en plazas, aparcamientos -y hasta en piscinas vacías-, y ha terminado encontrando su lugar en el mayor escenario deportivo del mundo, los Juegos Olímpicos. El skateboarding ha recorrido un camino muy particular desde sus orígenes en California a finales de los años 50 hasta convertirse en disciplina olímpica para Tokio 2020. Ese viaje, que combina cultura urbana, creatividad y deporte de alto nivel, tendrá su espacio en GRAVITEO, el festival gratuito del 17 al 19 de julio que reunirá a las principales disciplinas urbanas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Lo que comenzó como una alternativa para los surfistas durante los días sin olas ha acabado transformándose en un fenómeno global. A mediados del siglo XX, jóvenes de la costa californiana empezaron a trasladar las sensaciones del surf al asfalto utilizando tablas con ruedas. Muchos de aquellos primeros modelos surgieron vinculados al entorno de las tiendas y fabricantes de surf de California. Aquella práctica informal fue evolucionando hasta convertirse en una cultura propia, con lenguaje, referentes y una identidad que trascendió el ámbito deportivo. En 2028, la tabla de skate tendrá un protagonismo muy especial cuando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebren en la ciudad estadounidense.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

De afición a deporte y el papel de la TV

Durante décadas, el skate se desarrolló lejos de las estructuras tradicionales del deporte. Las calles se convirtieron en su escenario natural y la creatividad pasó a ser uno de sus principales elementos diferenciadores. Se veía más como un hobby, incluso una forma de transporte entre los jóvenes, más que como un deporte. Escaleras, barandillas, bancos y desniveles urbanos dejaron de ser mobiliario cotidiano para transformarse en obstáculos sobre los que construir nuevas maniobras y trucos.

Con el paso de los años llegó un crecimiento global y con ello los primeros skateparks, los circuitos profesionales y las grandes competiciones internacionales

El crecimiento fue especialmente notable a partir de los años noventa y principios de los 2000, cuando el skate comenzó a ganar visibilidad a través de eventos internacionales, retransmisiones televisivas y plataformas digitales. La cultura americana reflejada en televisión y películas ayudó a difundir el uso del skate. Lo que durante años había sido considerado una actividad alternativa empezó a atraer a nuevas generaciones en todos los continentes y se le comenzó a considerar un deporte en sí mismo.

El salto olímpico con el espíritu urbano

Uno de los momentos más importantes de esta evolución llegó en 2016, cuando el Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión del skateboarding en el programa de los Juegos Olímpicos. La disciplina debutó finalmente en Tokio 2020, celebrados en 2021, convirtiéndose en uno de los símbolos de la renovación olímpica junto a otros deportes urbanos como la escalada, también presente en GRAVITEO.

Julia Benedetti / Cedida

El programa olímpico incorporó dos modalidades: street y park. La primera reproduce elementos propios del entorno urbano, como escaleras, barandillas o bordillos. La segunda se desarrolla en grandes estructuras curvas inspiradas en piscinas vacías y skateparks. Ambas disciplinas combinan dificultad técnica, ejecución, creatividad y estilo, aspectos que forman parte de la esencia del skate desde sus orígenes.

La presencia olímpica ayudó además a acercar este deporte a nuevas audiencias. Tokio 2020 mostró al mundo una generación de deportistas jóvenes capaces de competir al máximo nivel manteniendo intacta la identidad de una disciplina nacida en la calle.

El éxito de aquella primera experiencia tuvo continuidad en París 2024 y el skateboarding ya forma parte del programa de Los Ángeles 2028, donde se espera que sea uno de los grandes atractivos

El skate en GRAVITEO

Ese recorrido histórico encontrará una nueva parada este verano en GRAVITEO. Del 17 al 19 de julio, el Circuit de Barcelona-Catalunya reunirá diferentes disciplinas urbanas en un entorno que busca acercar al público la cultura y el espectáculo asociados a estos deportes. Entre ellas estará el skateboarding, protagonista de competiciones y exhibiciones que reflejan el crecimiento de una disciplina capaz de conectar generaciones y culturas diferentes.

La presencia del skate en el Circuit de Barcelona-Catalunya simboliza precisamente esa transformación. De los espacios improvisados en el asfalto a las instalaciones de grandes eventos internacionales; de la contracultura urbana a los Juegos Olímpicos; de una práctica local a un fenómeno global.

En línea con ese espíritu, GRAVITEO se presenta como una oportunidad para acercarse de forma gratuita a una disciplina que ha sabido conservar su identidad urbana mientras ampliaba su presencia en los grandes escenarios deportivos internacionales.