Rafa Nadal y Ana Ivanovic presiden la graduación de la décima promoción de la Rafa Nadal Academy

La Rafa Nadal Academy ha celebrado este martes la ceremonia de graduación de la décima promoción del Rafa Nadal School, poniendo el broche final a la etapa académica de 47 alumnos procedentes de distintos países del mundo.

El acto ha contado con la presencia de Rafa Nadal y de la extenista serbia Ana Ivanovic, madrina de esta promoción. Campeona de Roland Garros en 2008, ex número 1 del mundo y ganadora de 15 títulos WTA, Ivanovic ha tomado el relevo de destacadas figuras del deporte como Toni Kroos, Pau Gasol, David Ferrer, Ona Carbonell, Ricky Rubio, Iga Swiatek y Carlos Moyá, que han acompañado a los graduados de la Academia en los últimos años. En 2020, Roger Federer y Maria Sharapova participaron de forma telemática en la ceremonia.

Durante su intervención, Rafa Nadal quiso poner en valor el papel que la educación ha desempeñado desde el nacimiento de la Academia y trasladó un mensaje de agradecimiento y confianza a los alumnos que ahora emprenden una nueva etapa. "El tenis ha sido siempre una parte fundamental de mi vida y también forma parte del ADN de esta academia. Nos ha enseñado valores que consideramos esenciales: el esfuerzo, la disciplina, el respeto, la resiliencia y la capacidad de levantarse después de cada dificultad", señaló Rafa.

Sin embargo, el ganador de 22 Grand Slam recordó que el proyecto siempre ha ido mucho más allá del deporte: "Si hay algo que ha guiado este proyecto desde sus inicios es la convicción de que la educación abre puertas para toda la vida. Por eso, desde el primer momento, quisimos construir un colegio del que pudiéramos sentirnos orgullosos. Un colegio capaz de formar no solo buenos deportistas, sino sobre todo buenas personas y grandes estudiantes, preparados para afrontar cualquier camino que decidan elegir en el futuro".

Rafa también quiso dirigirse directamente a los graduados con un mensaje cargado de emoción antes de despedirlos: "Al dejar hoy la Academia y comenzar una nueva etapa de vuestras vidas, me gustaría que recordarais una cosa: independientemente de dónde os lleve vuestro futuro, siempre formaréis parte de la familia de la Rafa Nadal Academy”.

También les dio un consejo para las próximas etapas de sus vidas. “A partir de hoy comenzaréis nuevos retos y nuevas oportunidades. Algunos tendréis muy claro vuestro camino y otros todavía estaréis descubriéndolo. Lo importante es mantener siempre la curiosidad, las ganas de aprender y la actitud de seguir mejorando".

Ana Ivanovic, muy cercana

Por su parte, Ana Ivanovic felicitó a los estudiantes por el trabajo realizado durante los últimos años y les animó a afrontar con ilusión y determinación los nuevos retos que encontrarán en el futuro. “La gente suele pensar que los campeones se definen por el talento, y el talento importa. Pero después de pasar tantos años en el deporte, puedo decir con total seguridad que no se trata solo de talento. Se trata de compromiso. Se trata de trabajo duro. Se trata de constancia. Se trata de presentarse cada día. El verdadero objetivo no es solo convertirse en la persona más exitosa, sino en una persona capaz de ser amable, de mantenerse firme en los momentos difíciles y en los momentos fáciles, y de afrontar los fracasos, la presión y las oportunidades con la misma elegancia y serenidad”, apuntó la exnúmero 1 del mundo.

Los 47 graduados culminan así una etapa formativa desarrollada en la Rafa Nadal School, un colegio internacional angloamericano ubicado dentro de la Rafa Nadal Academy que se ha consolidado como una propuesta educativa diferencial tanto en Baleares como a nivel internacional. Desde su creación, el centro ha desarrollado un modelo académico basado en la excelencia educativa, el pensamiento crítico, la autonomía y la formación en valores como el esfuerzo, la humildad, la disciplina, la resiliencia y el respeto, principios que forman parte del día a día de los alumnos y que encuentran en Rafa Nadal un referente auténtico.

Uno de los principales objetivos de la Academia es preparar a sus alumnos para acceder a universidades de Estados Unidos y de otros países de todo el mundo, ya sea a través de becas deportivas o académicas. Gracias a este enfoque integral, numerosos estudiantes han continuado su formación superior en algunas de las instituciones más prestigiosas a nivel internacional.