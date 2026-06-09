Tenis
Jaume Munar, eliminado en dieciseisavos de Bolduque
El tenista de Santanyí cayó ante el estadounidenses Martin Damm por 6-4 y 6-4 en el torneo sobre hierba de categoría ATP 250 en una hora y 13 minutos
Roberto Baustista cedió también frente a Marcos Giron por 7-6[3] y 7-5 en Stuttgart
Maria Quetglas
Los tenistas españoles Jaume Munar y Roberto Bautista han perdido este martes ante los estadounidenses Martin Damm (por 6-4 y 6-4) y Marcos Giron (por 7-6[3] y 7-5), respectivamente, en dieciseisavos de final de los torneos de Bolduque (Países Bajos) y Stuttgart (Alemania), ambos disputándose sobre hierba y de categoría ATP 250.
En 's-Hertogenbosch (Bolduque), el de Santanyí aguantó bien el ritmo de Damm en un primer set sin pelotas de rotura hasta el noveno juego, donde su adverario se puso con 15-40 y en segunda instancia logró ese 'break' que consolidó de inmediato para llevarse la primera manga en media hora.
Munar tuvo una buena oportunidad de devolver el quiebre casi nada más empezar el segundo set, pero malgastó un 30-40 y en el juego inmediatamente de después cedió su servicio (2-1), yendo ya a remolque lo que quedaba de partido hasta perderlo tras una hora y 13 minutos.
Por su parte, Bautista vivió en su cita de Stuttgart un primer set parecido, sin bolas de rotura para ninguno de los jugadores hasta llegar al 'tie-break'; ahí Giron se situó pronto con tres puntos de ventaja y las administró con soltura hasta adjudicarse el set tras 45 minutos.
Aunque la siguiente manga arrancó similar a la anterior, en el cuarto juego se colocó Giron con un 15-40 a favor donde fue letal. Consolidó 'ipso facto' esa renta, espantó un 30-40 durante el séptimo juego e incluso tuvo tres bolas para ganar el encuentro en el octavo; Bautista salvó todas con su saque y luego al resto levantó otra más en contra.
Viéndose envalentonado, el castellonense quebró ese mismo turno de saque al estadounidense y a continuación igualó el marcador (5-5), pero durante el duodécimo juego concedió un 30-40 que le condenó a la derrota, después de una hora y 42 minutos de reñidos peloteos.
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