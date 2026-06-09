Baloncesto
El Fibwi Mallorca apuesta por Álex Formento para su nuevo proyecto en la Primera FEB
Tras conquistar un título en México y acumular experiencia en la élite del baloncesto español e internacional, el entrenador catalán regresa a España para ponerse al frente del proyecto palmesano
El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 2026-27 comienza a dar sus primeros pasos. Y lo hace con la designación de su nuevo entrenador, Álex Formento. Nacido en Barcelona el 30 de junio de 1976, Formento fue jugador de baloncesto profesional entre 1994 y 2009. Al finalizar su etapa como jugador, pasó de la pista a la gestión deportiva para, posteriormente, regresar a los banquillos como entrenador. Cofundador del actual Bàsquet Girona, Formento ejerció como director deportivo y entrenador del club cuando el equipo militaba en Segunda FEB, entonces denominada LEB Plata, logrando además el ascenso a LEB Oro.
El técnico catalán también desarrolló parte de su carrera en las categorías inferiores del Barcelona, donde fue entrenador asistente del equipo femenino azulgrana en la Liga Femenina Challenge, conjunto con el que consiguió el ascenso a la Liga Femenina Endesa. Posteriormente emprendió una nueva aventura profesional en México para asumir el mando de Astros de Jalisco, de la Cibacopa mexicana.
Allí, el nuevo entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma logró proclamarse campeón, alcanzando la gloria en su primera temporada al frente del equipo y conquistando el primer título de la historia de la organización. Ese buen hacer le llevó de regreso a España para incorporarse al Baskonia como entrenador asistente junto a Joan Peñarroya. En la temporada siguiente, Álex Formento regresó a su querido Bàsquet Girona, ya consolidado en la Liga Endesa, para formar parte del cuerpo técnico como entrenador asistente bajo las órdenes de Salva Camps, Fotis Katsikaris y Moncho Fernández.
Permaneció en ese cargo hasta 2025, momento en el que decidió dar un nuevo paso en su trayectoria profesional incorporándose al Zamalek Sporting Club, de la liga egipcia, y posteriormente al MSK Mersin, de la Superliga turca, junto a Carles Durán.
Ahora, Álex Formento regresa al baloncesto español dispuesto a liderar el nuevo proyecto del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, que de este modo comienza a dar sus primeros e importantes pasos de cara a la temporada 2026-27.
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