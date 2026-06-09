El Barça anuncia una querella contra Florentino: "Estamos hartos de llorones"

La primera y última intervención de Rafa Yuste ante el Senado del Barça será recordada. Por excepcional y por el contenido de su parlamento, apasionado y grandilocuente, cargado de emoción, y por el anuncio de que el Barça presentará una querella contra Florentino Pérez.

El repaso a la temporada ante la asamblea de los mil socios más antiguos de la entidad -hubo 144 acreditados- concluyó con el alegato final de Yuste contra Florentino Pérez, "no contra el club", se acotó. El Barça ha esperado a que el constructor fuera reelegido. "¿Ustedes creen que este señor nos puede acusar de robar ligas y de ganar gracias a los árbitros?”, preguntó Yuste a los veteranos socios.

Rafa Yuste, en la inauguración de la Pista de Gel del Barça. / Dani Barbeito / SPO

La respuesta al 12 de mayo

Fuentes de la entidad precisaron que la presentación de esta denuncia es la respuesta a los ataques vertidos por Florentino Pérez en su ya emblemática rueda de prensa del pasado 12 de mayo, en las que relacionó los triunfos del Barça con los pagos a Enríquez Negreira. Nadie pudo precisara de qué presuntos delitos (injurias, calumnias, difamación...) se acusará al máximo representante del madridismo en las acciones legales que está últimando el departamento jurídico del Camp Nou.

"Estem tips de ploramiques", dijo Yuste ("Estamos hartos de llorones"), aludiendo a Florentino. "Una cosa es tener celos y otra es tener rabia", subrayó el dirigente azulgrana del mal perder del mandatario madridista, que durante la campaña electoral también aludió al Barça y a su relación contractual con Negreira. No se ha cansado Florentino de repetir que es el "mayor escándalo de corrupción deportiva de la historia del fútbol".

Yuste hablaba de que los dirigentes azulgranas se dejarán la vida por defender el club, que "mientras haya un culé y un catalán con una gota de sangre el Barça no desaparecerá nunca" y avisó: "Ahora me pongo serio".

Joan Laporta y Rafa Yuste felicitando a los jugadores tras ganar el partido de liga contra el Real Madrid y el título de liga 2025-2026. / Jordi Cotrina / EPC

50 Copas de Europa

"A 600 kilómetros no lo han digerido", expuso, después de que los socios vieran un vídeo con todos los éxitos de la temporada, "espectacular" del Barça masculino, "plena" del femenino y que todavía no ha terminado.

Con el equipo de básquet ya calentando en el Palau, el de hockey sobre patines jugando en Blanes por estar el pabellón ocupado y el fútbol sala en liza, todavía es posible, recordó el presidente accidental, que el Braça conquiste todos los campeonatos de Liga. Enfatizó, además, que si el equipo de balonmano gana en Colonia la Champions League, "el Barça tendrá 50 Copas de Europa".

Del vídeo al informe

"El nombre del Barça no lo mancha ni lo emborrona nadie", expuso Yuste, despreciando el contenido de los 500 folios que el Madrid ha elaborado donde relaciona los triunfos del Barça con las presuntas ayudas arbitrales. “Una cosa es defenderte con orgullo y otra cosa es ir por detrás haciendo determinadas cosas. ¿Ustedes creen que nos pueden amenazar diciendo que enviarán 500 papeles a la UEFA?", preguntó un enfervorizado Yuste en un apasionado tono muy próximo al de Joan Laporta, su amigo de toda la vida.

"Una cosa es defenderte con orgullo y otra cosa es ir por detrás haciendo determinadas cosas. ¿Ustedes creen que nos pueden amenazar diciendo que enviarán 500 papeles a la UEFA? Rafa Yuste — Presidente del Barça

"Hemos ganado 7 Champions y 7 Ligas, y podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado. Es una corrupción sistémica. Siguen siendo los mismos árbitros. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada", dijo Florentino Pérez el 12 mayo.

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Desde entonces, el club blanco ha elaborado un informe para la UEFA. Rotas las relaciones mucho antes -desde que el Madrid se personara en el caso Negreira e irrecuperables desde que el Barça abandonara el proyecto de la Superliga- el reencuentro se producirá en los juzgados.