El Azulmarino refuerza su debut en la Liga Femenina Endesa con los fichajes de Blanca Millán y Morgan Green

El Azulmarino Mallorca Palma sigue dando forma a su plantilla para su estreno en la Liga Femenina Endesa con la incorporación de Blanca Millán y Morgan Green, dos jugadoras llamadas a tener un papel importante en el proyecto que dirige Alberto Antuña.

La entidad balear, premio Diario de Mallorca al Deporte 2026, mantiene gran parte del bloque que logró el ascenso, con Alba Torrens, Iris Mbulito, Carmen Grande y María España, a las que ya se habían sumado recientemente Kayla Alexander y Klara Holm. Con los fichajes de Millán y Green, la plantilla queda prácticamente perfilada a falta de tres incorporaciones más.

La escolta gallega Blanca Millán aterriza en Son Moix tras cerrar una destacada etapa en Baxi Ferrol, donde fue capitana y una de las referencias del equipo tanto en la Liga Femenina Endesa como en la Eurocup. La santiaguesa promedió la pasada campaña 8,7 puntos, 3,7 rebotes y 1,8 asistencias por partido, consolidándose como una de las jugadoras más fiables de la competición. Formada en la Universidad de Maine, donde dejó huella hasta entrar en su Salón de la Fama, Millán aportará carácter, experiencia y capacidad anotadora al conjunto mallorquín.

La segunda incorporación es la base-escolta jamaicana Morgan Green, una jugadora con una amplia trayectoria internacional y experiencia en competiciones de máximo nivel. Procedente del Nesibe turco, llega tras firmar una sobresaliente segunda mitad de temporada con medias de 19,2 puntos y 5 asistencias por encuentro.

Green también cuenta con una sólida trayectoria en la Euroliga, donde llegó a liderar la clasificación de asistencias en la temporada 2024/25. Su experiencia en ligas de Europa, América y España -New York Liberty, Recoletas Zamora, Fuerza Regia Femenil, Tango Bourge Basket, ASC Sepsi, Iraurgi SB, entre otros- la convierten en una pieza de gran valor para el debut de Azulmarino en la máxima categoría. "Es un honor y un privilegio poder vestir el azul y el blanco de Azulmarino. Este club desprende pasión, entusiasmo y profesionalismo de arriba a abajo. No hace falta decir que estoy más que emocionada por comenzar una temporada inaugural e histórica en la Liga Femenina Endesa junto a mis compañeras y el cuerpo técnico. ¡Vamos a por todas!", dijo la jugadora. Mientras continúa completando el roster para la campaña 2026/27, el club mantiene abierta su campaña de abonos con precios promocionales hasta el 15 de agosto.