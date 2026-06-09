Antonio Vadillo: "El equipo quiere ganar"

Antonio Vadillo afronta este miércoles a las 20:00 horas el segundo partido de las semifinales por el título frente a ElPozo Murcia con la intención de que el Palma Futsal muestre en Son Moix una versión diferente a la ofrecida en la segunda parte del encuentro disputado en Murcia. Tras encajar una derrota por 4-1 el pasado domingo, los de verde pistacho no tienen margen de error. El técnico explicó que el grupo está centrando los días previos en recuperar fuerzas después de una temporada especialmente exigente.

“Estamos priorizando el descanso porque a estas alturas llevamos mucha carga de partidos. Seremos el equipo con más encuentros de la temporada. Con el de mañana ya serán 50”, señaló. Además, explicó que las últimas sesiones servirán para ajustar detalles de cara al encuentro de Son Moix.

Respecto al desgaste acumulado, Vadillo recordó que el rendimiento del rival también tuvo mucho peso en lo ocurrido durante el primer partido de la serie. “Hay que ser realistas, también estuvimos condicionados por el juego de ElPozo. Jugaron a una intensidad muy alta y en la segunda parte no fuimos capaces de imponer nuestro estilo”, reconoció. Aun así, confía en que el escenario sea distinto en Palma. “Nuestra intención es que este partido sea totalmente diferente”.

El entrenador recordó que el equipo lleva varias temporadas acostumbrado a competir al máximo nivel hasta el final. “Desgasta mucho, pero llevamos cinco años así. Cuando estás en todas las competiciones y juegas tantos partidos tienes que estar al límite”, afirmó. Para Vadillo, esa exigencia permanente es una muestra de la competitividad del grupo. “Habla bien de nosotros porque siempre estamos peleando por cosas importantes”, añadió.

El técnico también restó importancia a cualquier debate sobre una futura clasificación para la UEFA Futsal Champions League. “No estamos pensando en eso. La final es mañana y no queremos salirnos de ahí por el momento”, aseguró.

Por último, Vadillo tampoco quiso relacionar este tramo final de temporada con una cuestión de hambre competitiva. “El equipo quiere ganar. Ha jugado tres finales y dos semifinales este año y ha terminado tercero en la liga regular. Cada partido salimos a competir y luego existen muchos condicionantes que decantan los encuentros hacia un lado o hacia otro”, concluyó.

Fabinho

Fabinho aseguró que el Palma Futsal llega preparado para afrontar un partido decisivo en la lucha por el título liguero. El conjunto balear necesita ganar este miércoles en Son Moix para forzar el tercer encuentro de la serie frente a ElPozo Murcia y mantener vivo el sueño de alcanzar la final.

“Quedan muchas fuerzas”, afirmó el jugador brasileño. “Después de todo lo que hemos pasado esta temporada es difícil llegar a partidos así”. Pese al desgaste acumulado, Fabinho dejó claro que la importancia del encuentro es suficiente motivación para el equipo. “Es un partido clave para la liga y para nuestra clasificación a Europa y, si queremos seguir soñando con esas cosas, tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes”.

El brasileño considera que el margen de mejora respecto al primer partido pasa por aspectos muy concretos. “Tenemos que corregir cosas simples, detalles que son los que marcan la diferencia en partidos como estos”, explicó. Fabinho destacó el nivel del conjunto murciano, pero cree que el Palma tiene claro dónde debe mejorar para competir mejor en Son Moix. “Sabemos la capacidad que tiene ElPozo. Tenemos que mejorar en el aspecto defensivo y ser más efectivos de cara a portería”, señaló.

Para el jugador del Palma no es momento de grandes cambios ni de buscar explicaciones complejas. “No hay mucho más que rectificar”, aseguró. La clave pasa por mostrar la mejor versión colectiva del equipo en un encuentro sin margen de error. “Tenemos que sacar nuestra mejor versión y salir a por ellos”.

Además, se mostró convencido de que Son Moix puede jugar un papel importante en una noche decisiva. “Seguro que jugando en casa podremos sacar el partido adelante”, concluyó.

Una nueva alianza

El Palma Futsal y Breitling han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que la prestigiosa firma suiza se convierte en el reloj oficial del club hasta el final de la temporada 2026/27.

La alianza une a dos marcas que comparten una misma filosofía basada en la excelencia, la precisión, la ambición y la búsqueda constante de la mejora. Breitling es una de las firmas relojeras más reconocidas del mundo, con más de un siglo de historia y una trayectoria ligada a la innovación, la fiabilidad y el espíritu pionero que la han convertido en una referencia internacional.

Como parte del acuerdo, Breitling hará entrega durante esta temporada y la próxima de un reloj al mejor jugador del Palma. El galardón será decidido mediante la votación de los medios de comunicación que siguen habitualmente la actualidad del club y reconocerá al futbolista más destacado de cada campaña.

José Tirado y Antonio Vadillo se convertirán en imagen de la prestigiosa firma suiza durante este tramo de la alianza, luciendo los relojes de la marca en los diferentes actos institucionales, eventos y compromisos oficiales del club. "Estamos agradecidos de que una marca internacional como Breitling, con algunos de los mejores relojes del mundo, se haya fijado en un club de fútbol sala como el Palma", afirmó el presidente del Palma.