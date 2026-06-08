El I Trofeu Ciutat de Palma Brazilian Jiu Jitsu se disputará el 14 de junio

El Ajuntament de Palma ha acogido este martes la presentación del I Trofeu Ciutat de Palma Brazilian Jiu Jitsu, una nueva cita deportiva que se celebrará por primera vez en la ciudad el próximo 14 de junio, en el polideportivo municipal Rudy Fernández, y que cuenta con 320 atletas inscritos, de los cuales ya hay 254 participantes confirmados.

El acto ha contado con la bienvenida del director general de Esports, David Salom, quien ha destacado que este evento “abre nuevas oportunidades para este deporte en nuestra ciudad y nace con la voluntad de crecer y consolidarse”.

A la convocatoria informativa también han asistido el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàssar; el director del evento y del Club Tatami Palma, Rafael Ribeiro; y Elena Gil, entrenadora principal del club y coordinadora del acto.

Asimismo, han estado presentes destacados deportistas de esta disciplina, como la palmesana Raquel Hurtado, campeona mundial de Jiu Jitsu en Abu Dhabi y primera mujer de las Illes Balears en alcanzar este logro, situándose además como número uno del ranking español de su categoría; y Miguel Fernández, número uno del ranking español de la AJP de Jiu Jitsu con tan solo siete años.

La competición, organizada por el Club Tatami Palma, reunirá a deportistas procedentes de distintos puntos de España, entre ellos Madrid, Valencia, Barcelona, Ibiza, Menorca y Palma, que se darán cita en un evento que también contará con representación internacional de cerca de 30 países.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, ha destacado la importancia de incorporar nuevas modalidades al calendario deportivo de la ciudad y ha subrayado que “la celebración de esta primera edición supone el nacimiento de un nuevo evento que amplía la oferta deportiva de Palma”.

Asimismo, el primer teniente de alcalde, Bonet, ha querido poner en valor el trabajo realizado por la entidad organizadora y, especialmente, la implicación de Rafael Ribeiro y Elena Gil, impulsores de la iniciativa.

Por su parte, Rafael Ribeiro, entrenador y representante del Club Tatami Palma, ha agradecido el apoyo y la colaboración del Ajuntament para hacer posible la celebración de esta primera edición.

El I Trofeu Ciutat de Palma incluirá competiciones en las modalidades Gi y No-Gi, con cuatro categorías —niños, juvenil, adulto y máster (de máster 1 a máster 5)— adaptadas a todas las edades y niveles, desde deportistas principiantes hasta competidores experimentados.