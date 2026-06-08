El taekwondo balear triunfa en la President's Cup Europe celebrada en Nuremberg

Los deportistas del CTEIB Illes Balears han vuelto a firmar un hito histórico para el taekwondo balear al conquistar una medalla de oro, una de plata y dos de bronce en la President's Cup Europe, celebrada en Núremberg. Se trata del abierto más importante del continente y uno de los torneos que más puntos reparte para el ranking internacional, con categoría E3 y G3.

La medalla de oro fue para Miguel Ángel Sánchez (MSS06), mientras que Melina González (Keon) se colgó la plata. Los bronces llegaron de la mano de Joel García (MSS06) y Manuel García (Yong).

Estos resultados permitieron a la selección balear subir al segundo escalón del podio, solo por detrás del combinado nacional de Alemania. Además, Baleares finalizó en la segunda posición de la clasificación general por equipos en una competición que reunió a más de 215 equipos participantes.

El torneo, disputado en el Kia Arena de Núremberg, contó con un altísimo nivel competitivo y una gran participación. Como premio añadido, dos de los deportistas baleares lograron también la clasificación para el Campeonato de Europa sub-21 que se celebrará este año.