Pilotades | Pòrtol y Sant Jordi acarician el ascenso a Tercera División

El Pòrtol y el Sant Jordi de División de Honor golpearon primero en los partidos de ida de las finales de la fase de ascenso a la Tercera División al ganar por 1-0 al PE Sant Jordi de Eivissa y al Arenal por 1-3, y están a 90 minutos de subir.

El Pòrtol, a un paso de hacer historia

El Pòrtol, que entrena Silvestre Del Río, alineó en un campo abarrotado a Pau Bujosa, Joan Martínez, Alejandro Ramírez (Marc Sampol), Sirera (Jaume Pujol), Zafra, José Ramírez, Latorre (Ortega), Campions, Merlín (Calle), Pau Canals (Vázquez) y Amador. Alejandro Vázquez marcó el tanto del triunfo marratxiner.

El Arenal no pudo con un serio Sant Jordi

Las alineaciones del duelo entre el Arenal y el Sant Jordi fueron: Los locales, Lluc Ramis, David García, Riverón, Arasa (Marc Bonet), Adrián Pewricás, Ferrerira, Castaño (Camacho), Giménez (Malan), Ángel Jiménez, Matías y Nahuel Severí (Alou). Y el Sant Jordi a Verger, Tomás Gallardo, Oriola (Valiente), Roque, Tomeu Llinás (Pedro Rodríguez), Olmedo (Campins), Miquel Fiol, Camerón, Gary y Alex Pons (Contreras).

El Pollença i Port gana en el campo del Pla

En la ida de la final de la fase de ascenso a Preferente a la División de Honor, el Pollença i Port venció por 1-2 en el campo del Pla de na Tesa.

Empate entre el Sencelles y el Artà para Preferente

Tablas a cero entre el Atlètic Sencelles y el Artà en la ida de la final para el ascenso a Preferente.

El Atlético Baleares veteranos participó en el Nacional en Alcobendas / J.V.

El Atlético Baleares veteranos, en Madrid

El Atlético Baleares jugó este pasado fin de semana en el Campeonato de España de veteranos fútbol-7, que se disputó en Alcobendas (Madrid). Los equipos participantes que acompañaron al cuadro balear fueron: Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Sporting de Gijón, Tenerife, Castellón, Albacete, Leganés, Alcorcón, Cartagena, Linense, Poli Ejido, Teruel, Cultural de Marbella y Fuengirola.

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Partido solidario en Son Bibiloni

La Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) retoma su proyecto ‘Partido Solidario’ con la celebración un encuentro de fútbol, organizado en colaboración con la Fundación Reial Mallorca, en el estadio de Son Bibiloni hoy, a las 19 horas. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la integración de jóvenes con discapacidad intelectual, a través de un partido entre jugadores del equipo Genuine, usuarios de la Fundación Mallorca Integra, y periodistas. El ultrafondista Tòfol Castanyer realizará el saque de honor. La entrada es gratuita.