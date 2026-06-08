Maria de Lluc Bestard y Stepan Plotnikov se imponen en el XLVII Trofeo Mamá Optimist S.M. La Reina

El Club Nàutic Portitxol ha celebrado este fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de junio, la 47ª edición del Trofeo Mamá Optimist S.M. La Reina, una de las regatas más emblemáticas y con mayor tradición de la vela base balear. La cita reunió en aguas de la bahía de Palma a un total de 180 inscritos y tuvo como grandes vencedores a Maria de Lluc Bestard, del Real Club Náutico de Palma, en la categoría absoluta, y a Stepan Plotnikov, del Club de Regatas Puerto Portals, en Optimist D.

El XLVII Trofeo Mamá Optimist S.M. La Reina se ha celebrado en aguas de la bahía de Palma, organizado por el Club Nàutic Portitxol bajo los auspicios de la Federación Balear de Vela, consolidando una vez más el carácter multitudinario, familiar y formativo de una prueba que, año tras año, supone el debut en competición para muchos jóvenes regatistas.

La flota estuvo formada por 130 Optimist y 50 Optimist D, categoría de iniciación en la que participan los más pequeños. Para garantizar el buen desarrollo deportivo de la competición, los 130 Optimist se dividieron en dos grupos, amarillo y azul, de 65 embarcaciones cada uno. Ambos grupos completaron un total de seis mangas durante los dos días de competición, con tres pruebas por jornada. Por su parte, los Optimist D disputaron cuatro mangas en total, dos cada día, en una edición especialmente significativa para muchos niños y niñas que vivieron su primera experiencia en una regata.

En el plano deportivo, Maria de Lluc Bestard, del Real Club Náutico de Palma, firmó una gran actuación y se impuso con autoridad en la categoría absoluta, liderando un podio dominado por regatistas del club palmesano. La segunda posición fue para Jan Palou, también del RCNP, mientras que Pedro Burgués, del mismo club, cerró el podio en tercera posición.

Maria de Lluc Bestard y Jan Palou posan con sus trofeos. / Club Nàutic Portitxol

En Optimist D, categoría de iniciación, la victoria fue para Stepan Plotnikov, del Club de Regatas Puerto Portals, en una de las clases con mayor valor formativo del trofeo. La segunda plaza fue para Miguel Pablo Ferra, del Real Club Náutico de Palma, y la tercera posición para Carlota de Orbaneja de Leyva, del Club Marítimo de Mahón.

La prueba contó con representantes de todos los clubes de Mallorca que disponen de equipo de regatas en clase Optimist, además del Club Nàutic Ciutadella y el Club Marítimo de Mahón, en representación de Menorca. Como novedad, esta edición contó también por primera vez con la participación de regatistas de Es Nàutic de Sant Antoni, Ibiza, ampliando así la presencia territorial de una regata que continúa creciendo dentro del calendario balear.

La competición se desarrolló en un único campo de regatas instalado en la bahía de Palma. Al frente del comité estuvo Toni Fornés, coordinador de vela del Club Nàutic Portitxol, que debutó como oficial de regatas en una cita especialmente relevante para el club. Fornés contó con el apoyo del equipo de vela del CNP, así como de alumnado en prácticas de FP del ciclo de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre de Santa Mónica y del IES Bendinat.

“Para mí no es el primer Trofeo Mamá Optimist, pero sí el primero con una responsabilidad única. Es una regata con muchísima historia y eso supone querer darlo todo: innovar, involucrar nuevas marcas y patrocinios, mantener el recorrido de esta cita y conseguir que siga habiendo trofeos para todos los participantes. Ya conocía la regata, esta ha sido mi sexta edición entre labores de balizador, medidor y otros trabajos dentro de la organización, pero este año tenía un extra de responsabilidad al actuar como oficial de regatas”, explica Toni Fornés.

El coordinador de vela del CNP también destacó el ambiente vivido fuera del agua. “Este año hemos organizado la primera cena del Mamá Optimist, con invitados de la organización, staff, balizadores, medidores y entrenadores. Compartimos dos porcelles en el local social del club y la verdad es que fue una cita muy constructiva, de convivencia y de hermanamiento. La idea es hacerla crecer en próximas ediciones”, añade.

Imagen de los regatistas durante la competición desarrollada en la badía de Palma. / Club Nàutic Portitxol

Por su parte, Omar Calzón, director técnico del Club Nàutic Portitxol y jefe de seguridad de la regata, subrayó el valor especial de esta edición. “Este Mamá Optimist no es uno más. Tiene un sabor especial por varios motivos. Por un lado, porque la cuenta atrás hacia el 50 aniversario de la regata nos da un plus de motivación para seguir apostando por mantener el evento, mejorarlo y hacerlo crecer edición tras edición de cara a hacerlo redondo en el 50 aniversario. Y, por otro lado, porque hemos celebrado la 47ª edición de un trofeo memorable justo cuando desde la Autoridad Portuaria de Baleares le ha concedido al Club una prórroga de 15 años en la que la actividad y el fomento del deporte base tienen que ser una prioridad y además nos permitirá vivir, disfrutar y convertirnos en un club centenario. Aquí creo que hemos demostrado lo que sabemos hacer y por lo que vamos a seguir apostando, especialmente en una regata como esta, que suele ser el debut para muchos regatistas”, señaló.

Calzón también puso en valor el trabajo interno realizado por el club. “Venimos de unos meses muy movidos, pero el engranaje y la estructura de la sección deportiva han sido ejemplares. Estamos contentísimos de ver cómo una competición con esta solera ha salido perfecta”, concluyó.

Las dos jornadas se resolvieron con fluidez y sin protestas, en un trofeo tranquilo para el comité y con un desarrollo limpio y continuado. El sábado 6, la bahía de Palma ofreció unas condiciones espectaculares para la competición, con un embat clásico de suroeste, intensidades de entre 8 y 12 nudos y mar plana. El domingo 7, la jornada comenzó con viento de tierra, que se mantuvo durante el inicio del día, y una tercera y última manga marcada por roles importantes, con variaciones de entre 15 y 20 grados. La organización priorizó en todo momento que los niños permanecieran en el agua el tiempo justo para competir, garantizando la seguridad de todos los participantes.

La entrega de premios volvió a ser uno de los momentos más especiales del Trofeo Mamá Optimist, una regata que mantiene su esencia de reconocer a todos los participantes. El acto contó con la presencia de Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares; Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela; Antònia Paniza, presidenta de la Asociación Balear de la Clase Internacional Optimist (ABCIO); y José Manuel Santander, presidente del Club Nàutic Portitxol, acompañado por el resto de la junta directiva del club.

Imagen del momento de la entrega de trofeos del XLVII Trofeo Mamá Optimist S.M. La Reina. / Club Nàutic Portitxol

La 47ª edición del Trofeo Mamá Optimist S.M. La Reina ha vuelto a demostrar la importancia de esta regata dentro del calendario de vela base de Baleares. Una cita histórica, profundamente vinculada al Club Nàutic Portitxol, que combina competición, formación, convivencia y apoyo a las nuevas generaciones de regatistas.

La fecha de la próxima edición ya está marcada en el calendario. El Trofeo Mamá Optimist volverá el 12 y 13 de junio de 2027 con la voluntad de seguir creciendo, incorporar nuevas actividades como un clinic deportivo previo y reforzar su proyección nacional y, quién sabe si, internacional.