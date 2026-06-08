Júlia Villalonga conquista 5 medallas con España en el Europeo Infantil y la Copa COMEN

La natación artística balear vuelve a situarse en el panorama internacional gracias a la magnífica actuación de Júlia Villalonga Lluch, nadadora nacida en 2011 y perteneciente al Club Mallorca Sincro, en el European Aquatics Youth Artistic Swimming Championship, celebrado conjuntamente con la COMEN Cup del 4 al 7 de junio en Luxemburgo. En este contexto de máxima exigencia, Júlia firmó una actuación sobresaliente formando parte del equipo nacional infantil con el que se colgó cinco medallas: dos oros, dos platas y un bronce.

La competición reunió a algunas de las grandes potencias europeas de la categoría infantil, con la presencia de equipos de enorme nivel como Rusia, Bielorrusia o Alemania en el Campeonato de Europa, mientras que la Copa COMEN agrupó a selecciones de países del arco mediterráneo.

Su convocatoria llegó después de una temporada de enorme crecimiento deportivo. En el Campeonato de España de Figuras Infantil, Júlia ya había demostrado su gran nivel al finalizar 4.ª del ranking general, un resultado que la situó entre las nadadoras más destacadas de su categoría y le abrió la puerta a una prueba de selección con el equipo nacional. Tras superar ese proceso, fue convocada para una concentración previa del equipo nacional infantil, donde su trabajo, compromiso y progresión terminaron consolidando su presencia en el grupo que representaría a España en Luxemburgo.

Júlia Villalonga junto con el resto de componentes del combinado nacional en el Europeo de Luxemburgo. / Federació Balear de Natació

Antes de la cita internacional, Júlia volvió a confirmar su excelente momento en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas, donde participó con una rutina de solo preparada en tiempo récord. A pesar de ser la primera vez que afrontaba una rutina individual de estas características, la nadadora balear ejecutó el ejercicio sin errores, con la tercera mayor dificultad y la tercera mejor puntuación sin la suma de figuras, evidenciando una madurez competitiva poco habitual para su edad. Ese rendimiento reafirmó su convocatoria y, durante la concentración previa al campeonato, Júlia logró ganarse un lugar no solo en la rutina de equipo, sino también en el dúo libre y en la rutina combinada, ampliando así su protagonismo dentro de la selección nacional infantil.

En Luxemburgo, los resultados confirmaron la dimensión de su actuación. Júlia consiguió la medalla de plata en el Campeonato de Europa Infantil en dúo libre y, en esa misma prueba, la medalla de oro en la Copa COMEN. También obtuvo la medalla de plata europea en rutina combinada y el oro en la Copa COMEN en esta modalidad. Además, formó parte del equipo libre que finalizó 4.º en el Campeonato de Europa Infantil y logró la medalla de bronce en la Copa COMEN. En la prueba de figuras, Júlia ocupó la 51.ª posición.

Estos resultados suponen un hito de gran valor, ya que Júlia vuelve a situar a una deportista de las Islas Baleares dentro de los equipos nacionales de la disciplina, fruto de una temporada intensa, exigente y extraordinariamente fructífera. Es importante valorar especialmente la actuación de Júlia Villalonga Lluch, fruto de una temporada marcada por la constancia, la exigencia diaria y una notable capacidad de adaptación competitiva. Su evolución deportiva ha estado acompañada por el trabajo de sus entrenadoras, con una mención especial a Carmen Romero, así como por el apoyo del Club Mallorca Sincro, sus compañeras y su familia, piezas clave en el entorno de preparación que ha hecho posible su presencia y rendimiento con el equipo nacional infantil.