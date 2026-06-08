LaLiga 2026-2027 empezará el fin de semana del 15-16 de agosto próximo, según la resolución del arbitraje al que se han sometido LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) conocida este lunes, confirmaron fuentes del sindicato.

El árbitro ha decidido que el comienzo sea según el planteamiento de LaLiga y no el que hizo el sindicato, que propuso que fuese el 23 de agosto ante la celebración del Mundial y su impacto en el regreso a sus clubes de un amplio número de jugadores de la competición española.

Fuentes de AFE confirmaron la resolución arbitral, acorde a las propuestas de LaLiga tanto en la fecha del comienzo de la competición como también en la del final de Segunda división, que era el otro punto de discrepancia sobre el que ha tenido que pronunciarse.

La postura de LaLiga es que la competición concluya el domingo 6 de junio, con la jornada 42, y que el play-off de ascenso se juegue entre el 9 y el 20 de junio, que son las fechas estimadas por el árbitro. AFE solicitó que los play-off se jugaran el domingo 6, el miércoles 9, el domingo 13 y el domingo 20 de junio.

Intereses comerciales y económicos

Fuentes de AFE lamentaron, en declaraciones a EFE, que el árbitro se haya pronunciado en el sentido de lo propuesto por LaLiga e insistieron en que siempre consideraron "perjudicial" empezar ese fin de semana, porque con el Mundial los jugadores "no tienen el tiempo adecuado para la preparación".

El sindicato cuestionó que "se antepongan intereses comerciales y económicos por encima de la protección de la salud" y estimó necesario firmar un nuevo convenio de Primera y Segunda, "para proteger sobre todo la salud de los futbolistas", a la vez que discrepó de la postura de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por "inmiscuirse" en el proceso del calendario en el que no tenía que intervenir, a favor de LaLiga.

A falta de acuerdo entre las dos partes, éstas se sometieron a un arbitraje, según estipula el convenio, en el que AFE propuso el comienzo de LaLiga el 23 de agosto, la segunda jornada el fin de semana del 30 de agosto y la tercera el miércoles 2 de septiembre, con el final de ambas categorías el 30 de mayo.

El sindicato defendió que el inicio de la temporada está condicionado por lo que suceda en el Mundial que acabará el 19 de julio y recordó que los futbolistas tienen que disfrutar de un periodo vacacional de al menos 21 días consecutivos y, tras el mismo, una pretemporada que les permita afrontar la temporada con una preparación suficiente que preserve su integridad física y les proteja de lesiones.

Las opciones

LaLiga propuso el comienzo de la competición para el 16 de agosto, teniendo en cuenta las selecciones con mayores probabilidades para alcanzar las semifinales y la final del Mundial de 2026, algo en lo que trabaja con IA. También incluyó hacer un seguimiento de todos los jugadores de clubes de LaLiga seleccionados para el Mundial, así como los posibles fichajes o salidas que vayan realizando y hacer un estudio de las plantillas de los 20 clubes de la máxima categoría antes de programar la jornada .

Aquellos clubes con un número relevante de jugadores respecto al total de su plantilla, que hayan disputado las semifinales y/o la final del Mundial, se aplazarían los partidos de la primera jornada al martes 25, miércoles 26 o jueves 27 de agosto o, si hubiera petición expresa de algún club, podrían valorarse los días 18, 19 y 20 de agosto.

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La decisión del árbitro considera que "las propuestas de LaLiga son ajustadas a derecho, responden a la preservación de intereses dignos de consideración y que se insertan en el ámbito del cumplimiento de la obligación legal de confeccionar el calendario como parte del procedimiento general que debe permite el desarrollo de la competición". También respalda la estructura del tramo final de Segunda de la patronal de no inclusión de jornadas intersemanales y las fechas del playoff de ascenso de esta entre el 9 y el 20 de junio.