Doble Fan Zone en Son Moix para empujar al Palma Futsal hacia la final

El Palma Futsal quiere que Son Moix presente el mejor ambiente posible en una de las noches más importantes de la temporada. Por ello, este miércoles, con motivo del segundo partido de las semifinales por el título frente a ElPozo Murcia, el club habilitará una doble Fan Zone para que los aficionados puedan disfrutar de la previa desde mucho antes del inicio del encuentro.

A partir de las 18:30 horas, los seguidores podrán elegir entre dos espacios diferentes para comenzar a calentar motores. Por un lado, el parking exterior de Son Moix contará con una Fan Zone con música, comida y animación. Por otro, la cafetería del pabellón volverá a convertirse en punto de encuentro para todos aquellos aficionados que quieran vivir la previa del partido en un ambiente festivo.

Además, la apertura de ambas zonas coincidirá con la llegada del equipo al pabellón, por lo que los aficionados que deseen acudir a recibir a los jugadores podrán disfrutar posteriormente de cualquiera de los dos espacios habilitados antes del inicio del encuentro.

El duelo ante ElPozo Murcia se presenta como una auténtica final para el conjunto dirigido por Antonio Vadillo. Tras la derrota en el primer partido de la serie disputado en Murcia, los baleares necesitan una victoria para igualar la eliminatoria y forzar el tercer y definitivo encuentro.

Consciente de la importancia de la cita, el club hace un llamamiento a la afición para que vuelva a convertir Son Moix en una caldera y ayude al equipo a seguir soñando con la final por el título y con la clasificación para la próxima UEFA Futsal Champions League.

La jornada arrancará a las 18:30 horas con la apertura de las dos Fan Zone y culminará a las 20:00 horas sobre la pista de Son Moix, donde el Palma Futsal buscará alargar la eliminatoria frente a uno de los rivales más exigentes del campeonato.