Cuenta atrás para el 35 Torneo de Golf Diario de Mallorca

Buenas noticias para los aficionados al golf de la isla. El Torneo de Golf Diario de Mallorca regresa al calendario deportivo con una nueva cita que promete repetir el éxito de anteriores convocatorias. La competición, que este año alcanza su 35 edición, se celebrará el próximo 21 de junio en el Campo de Golf de Son Servera aunando deporte y vida social en un evento que único que da la bienvenida al verano.

Esta prueba es una de las más veteranas de la agenda golfista de la isla y una de las más valoradas y esperadas por los aficionados a este deporte. Es, sin duda, una excelenete manera de poner a preba la forma física de los golfistas al tiempo que disfrutan de una agradable jornada en un entorno rodeado de naturaleza y con impresionantes vistas.

Entrega de premios y sorteo de regalos

El 35 Torneo de Golf Diario de Mallorca comenzará a las 9:00 horas. La modalidad de juego será parejas mejor bola stableford hándicap, shotgun a las 9:00 con un máximo de 5 horas de

juego. En cuanto a los premios, Scratch, 1ª,2ª,3ª a la pareja clasificada hándicap; bola más cercana indistinta y Drive más largo damas y caballeros.

Durante la celebración de la prueba Exclusive Catering ofrecerá a los participantes una deleciosa propuesta gastronómica para reponer fuerzas y encarar con energía el desarrollo de la competención.

Al finalizar el torneo, tendrá lugar la entrega de premios y se ofrecerá una comida, en el restaurante Costa de los Pinos. Como en ediciones anteriores, se realizará un sorteo de obsequios entre todos los jugadores inscritos.

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El Golf de Son Servera

El Golf de Son Servera será un año más sede del Torneo de Golf Diario de Mallorca. Con un par de 72, el campo ofrece una experiencia desafiante y divertida para todos los golfistas. Destaca además por sus amplios fairways y roughs, que lo convierten en una opción ideal para jugadores de todos los niveles.