Piragüismo
La Volta a Sa Dragonera reúne a cientos de piragüistas en Sant Elm
La prueba no competitiva ha unido este domingo deporte, mar y naturaleza en un recorrido de unos 12 kilómetros alrededor de la isla
B. Vich
La Volta a Sa Dragonera en piragua y paddle surf ha celebrado este domingo su edición número 33 con salida desde la playa de Sant Elm, en una jornada marcada por el ambiente deportivo y el atractivo de una de las travesías más singulares del calendario náutico en Mallorca y que una vez más ha reunido a cientos de palistas. El día ha acompañado a los deportistas y el evento se ha desarrollado sin incidencias.
La prueba, de carácter no competitivo, ha arrancado a las 09.00 horas y ha reunido a los palistas en un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros, con paso por el entorno de Dragonera y parada de avituallamiento en el puerto de la isla. Para los participantes menos experimentados, la organización también contemplaba la opción de cubrir el trayecto entre Sant Elm y el puerto de Dragonera, de unos cinco kilómetros.
El dispositivo de seguridad ha contado con barcas de apoyo, presencia de la Guardia Civil del Mar, sanitarios profesionales, ambulancias de traslado, Policía Local y Guardia Civil de Andratx, en una cita que, pese a su carácter no competitivo, exige cierta preparación física y un buen dominio de la piragua.
Además del componente deportivo, la jornada ha mantenido su carácter popular, con desayuno, avituallamiento, diploma, obsequios y sorteo final entre los 350 inscritos. Como en anteriores ediciones, participaron deportistas de todas las edades. Hubo familias, niños acompañados por sus padres y algún participante que en la tabla de paddel surf ha tenido como acompañante a su perro. Cabe recordar que era obligatorio participar con chaleco salvavidas y cumplir las normas de acceso al Parque Natural de sa Dragonera, especialmente en la zona del puerto.
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