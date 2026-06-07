La Volta a Sa Dragonera reúne a cientos de piragüistas en Sant Elm

La Volta a Sa Dragonera en piragua y paddle surf ha celebrado este domingo su edición número 33 con salida desde la playa de Sant Elm, en una jornada marcada por el ambiente deportivo y el atractivo de una de las travesías más singulares del calendario náutico en Mallorca y que una vez más ha reunido a cientos de palistas. El día ha acompañado a los deportistas y el evento se ha desarrollado sin incidencias.

La prueba, de carácter no competitivo, ha arrancado a las 09.00 horas y ha reunido a los palistas en un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros, con paso por el entorno de Dragonera y parada de avituallamiento en el puerto de la isla. Para los participantes menos experimentados, la organización también contemplaba la opción de cubrir el trayecto entre Sant Elm y el puerto de Dragonera, de unos cinco kilómetros.

La Volta a Sa Dragonera se ha desarrollado sin ninguna incidencia / B. Vich

El dispositivo de seguridad ha contado con barcas de apoyo, presencia de la Guardia Civil del Mar, sanitarios profesionales, ambulancias de traslado, Policía Local y Guardia Civil de Andratx, en una cita que, pese a su carácter no competitivo, exige cierta preparación física y un buen dominio de la piragua.

Además del componente deportivo, la jornada ha mantenido su carácter popular, con desayuno, avituallamiento, diploma, obsequios y sorteo final entre los 350 inscritos. Como en anteriores ediciones, participaron deportistas de todas las edades. Hubo familias, niños acompañados por sus padres y algún participante que en la tabla de paddel surf ha tenido como acompañante a su perro. Cabe recordar que era obligatorio participar con chaleco salvavidas y cumplir las normas de acceso al Parque Natural de sa Dragonera, especialmente en la zona del puerto.