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Atletismo

Sergi Albertí se proclama campeón de España sub-16 en martillo

El atleta del Pegasus lanzó 60,60 metros en La Nucía y confirma su proyección

Sophia Adjowa Requena (Claudia Troppa) se hace con el bronce en triple salto

Sophia Adjowa Requena y Sergi Albertí, con su oro en La Nucía

Sophia Adjowa Requena y Sergi Albertí, con su oro en La Nucía / @fatletismeib/A.A.

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Ponç Bover

Palma

Sergi Albertí Gabaldón, del Pegasus, se coronó campeón de España de lanzamiento de martillo en el marco del campeonato de España sub-16 que se disputó a lo largo de este pasado fin de semana en La Nucía (Alicante). Además, Sophia Adjowa Requena (Claudia Troppa) fue bronce en triple salto.

El atleta palmesano Sergi Albertí, que entrena bajo la dirección técnica de su padre, Antonio Albertí, ha vuelto a despuntar al proclamarse campeón de España de martillo (4 kg) tras lanzar el artilugio a la distancia de 60,60 metros.

Mallorca ha descubierto lanzadores de porvenir como Víctor Piña, nieto del legendario Toni Piña Florit, que estuvo compitiendo también en La Nucía. El sábado finalizó quinto en peso (13.92) y ayer cuarto en disco (49.96).

En 1.000 metros lisos tomaron parte Francesc Peña Ramis (Joan Capó), que finalizó octavo (2:25.42), y Aina Coll (Pegasus), que fue décima, con 3:08.30.

En 100 lisos, María Matamalas (Joan Capó) se clasificó en semis (12.41) y finalizó séptima en la final (12.55).

En 1.500 obstáculos, Clara Serra (Es Raiguer) finalizó decimotercera (5:25.25) y el menorquín Gonzalo Pau Pons finalizó cuarto con MMP de 4:28.3.

En 600 lisos, Marc Vanegas (AZ Esport Binissalem) acabó quinto de su semi (1:25.24) y Jiawang Wu (Pegasus) finalizó quinto de su semi con 1:27.31.

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En triple salto, Sophia Adjowa Requena (Claudia Troppa) fue bronce con mejor marca personal (11,38 metros) y Albert Salguero (Siurell) se clasificó décimo (13,09 MMP). Su compañero de equipo Marc García, en jabalina, fue decimotercero con un lanzamiento de 37.85.

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