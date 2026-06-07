El Palma Futsal todavía quiere más

Un peldaño más en la exigencia para el Illes Balears Palma Futsal. Tras superar una ronda de cuartos de final agónica, el conjunto mallorquín arranca este domingo la eliminatoria de semifinales por el título de la Primera División visitando el Palacio de los Deportes de Murcia para medirse a ElPozo Murcia Costa Cálida (19:30 horas / LaLiga+). El segundo y el tercer clasificado de la fase regular se juegan una plaza en la gran final liguera y, además, un billete para disputar la próxima edición de la UEFA Futsal Champions League, ya que los dos finalistas representarán a España en la máxima competición continental.

Ambos equipos llegan a esta penúltima ronda después de superar eliminatorias muy exigentes que se resolvieron en el tercer y definitivo partido. El conjunto murciano logró el pase tras imponerse al Jaén Paraíso Interior con un gol de Dener en el último segundo de la prórroga (4-3). Por su parte, el Illes Balears Palma Futsal tuvo que recurrir a los penaltis para eliminar al Quesos Hidalgo Manzanares después de ganar en tierras manchegas el segundo partido de la serie y forzar el desempate en Son Moix. Una parada de Carlos Barrón y el lanzamiento definitivo de Piqueras sellaron la clasificación balear.

La serie dejará además un precedente inédito, ya que será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en unas semifinales por el título de Liga. Para encontrar el último cruce entre ambos en unos playoffs hay que remontarse a la temporada 2017/18, precisamente el primer año de Antonio Vadillo al frente del banquillo balear, cuando ElPozo Murcia eliminó al Palma en los cuartos de final. Esta temporada, los dos enfrentamientos ligueros estuvieron marcados por la igualdad: empate 2-2 en Son Moix y victoria murciana por 4-3 en el Palacio de los Deportes.

La experiencia también juega a favor de los baleares en este tipo de escenarios. Desde la llegada de Antonio Vadillo al banquillo en la temporada 2017/18, ningún entrenador ha disputado más semifinales por el título en España que el técnico jerezano, que alcanza ya las siete presencias. A nivel de clubes, el Illes Balears Palma Futsal disputará su séptima semifinal en las últimas ocho temporadas, un dato que refleja la regularidad competitiva de un proyecto consolidado entre los mejores equipos del país.

El Illes Balears Palma Futsal afronta el encuentro con las bajas de Luan Muller y Rivillos, mientras que recupera a Alisson una vez cumplido su partido de sanción.

Antonio Vadillo: “Debemos intentar imponer nuestro juego”

Antonio Vadillo espera una eliminatoria de máxima exigencia ante un rival al que tiene un enorme respeto y que considera uno de los equipos más consolidados de la competición. Además, el entrenador ha destacado el mérito de la segunda posición lograda por los murcianos durante la fase regular, aunque recuerda que “en los playoffs todo cambia”.

“Lleva toda la temporada en un gran estado de forma”, señaló sobre el conjunto dirigido por Josan González. El técnico recordó que los dos enfrentamientos ligueros estuvieron marcados por la igualdad y puso en valor el trabajo realizado por los murcianos durante toda la campaña. “Se ve reflejado el trabajo de Josan. Tienen mucho nivel individual, buenas asociaciones, jugadores con un gran uno contra uno y mucha pegada”, explicó.

Tras una temporada cargada de partidos, Vadillo restó importancia al desgaste físico acumulado y situó el foco en el apartado mental. “Será nuestro partido número 49 y venimos de una eliminatoria muy intensa, pero eso forma parte de los playoffs”, afirmó. Para el entrenador, la clave pasa por otro factor: “Más allá del cansancio, lo importante es el estado anímico. Si nos encontramos bien ahí, superaremos ese cansancio”.

El jerezano espera una serie más cerrada que la disputada frente al Manzanares y considera que el control de la posesión tendrá un papel importante. “ElPozo sabe tener la pelota y te despista con el balón”, aseguró. Por ello, entiende que el Palma debe evitar que su rival se sienta cómodo durante demasiados minutos. “Tenemos que ser capaces de quitarles la pelota”, añadió.

Además, insistió en la necesidad de elevar el nivel defensivo ante uno de los equipos más peligrosos del campeonato. “Tienen mucha calidad y cualquier error te lo hacen pagar”, advirtió. En este sentido, recordó que algunas pérdidas castigaron al equipo en la eliminatoria anterior y que deberán minimizarse para competir en Murcia.

Piqueras: “Tenemos que centrarnos en nosotros mismos”

Piqueras espera una eliminatoria de máxima exigencia ante un rival que solo terminó por detrás del Barça en la clasificación y que viene de superar a Jaén Paraíso Interior en una serie muy igualada. “Sabemos el potencial de ElPozo. Quedó segundo en la liga y viene de eliminar a un gran Jaén”, señaló. El jugador reconoció la importancia del factor cancha para los murcianos, aunque dejó claro que el Palma debe centrarse en sí mismo. “Tenemos que fijarnos más en nosotros y, si no cometemos errores, podremos llevarnos la eliminatoria porque estos partidos se deciden por detalles”.

El cierre prevé una serie muy física entre dos equipos que llegan con desgaste acumulado después de una temporada cargada de partidos. “Todos los equipos que hemos llegado a estas alturas estamos mermados físicamente”, explicó. Sin embargo, recordó que la exigencia será compartida. “Ellos también vienen de una eliminatoria muy complicada y estuvieron a punto de jugarse el pase en los penaltis”, comentó. Con ese escenario, el mensaje del vestuario es claro: “Sabemos que tenemos que dejarlo todo en este final de temporada y vamos a Murcia a dar todo lo que esté en nuestra mano para llevarnos una victoria”.

El murciano considera que el Palma se enfrentará a uno de los equipos más fuertes del campeonato. “Un conjunto que acaba segundo en la fase regular tiene muchísimo nivel”, afirmó. Aun así, cree que los baleares cuentan con argumentos suficientes para competir de tú a tú. “Saldremos a muerte, como si no hubiera otro partido. No podemos pensar que después habrá un encuentro en Mallorca y sabemos que tenemos armas para hacerles daño”.

El jugador recordó además que la derrota en la final de la UEFA Futsal Champions League no modificó los objetivos del grupo para este tramo final de la temporada. “Cuando caímos sabíamos que teníamos la opción de volver a Europa vía liga y tenemos que intentar aprovecharlo”, señaló.

En el plano personal, Piqueras se mostró satisfecho con su evolución durante los últimos meses después de superar una lesión que condicionó buena parte de la temporada. “Me encuentro bastante bien. Los primeros meses fueron difíciles porque me costó coger ritmo”, reconoció. El cierre considera que el punto de inflexión llegó cuando recuperó la confianza sobre la pista. “Volví a ser el Piqueras del año pasado y me faltaba recuperar esa llegada que siempre he tenido para hacer gol”.

Por último, señaló una de las claves tácticas que pueden marcar la semifinal. “Se enfrenta el menos goleado contra el segundo más goleador”, resumió. Para Piqueras, la eliminatoria dependerá en gran medida de quién consiga imponer su propuesta de juego. “La clave estará en quién impone su filosofía. Son partidos en los que no se toman muchos riesgos. Nuestro punto fuerte es meter goles, pero en defensa también tendremos que estar muy concentrados”.