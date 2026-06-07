El Palma Futsal deberá remontar para mantener sus opciones de final y de ir a la Champions

El Palma Futsal cayó por 4-1 en su visita a la pista de ElPozo Murcia Costa Cálida en el primer partido de las semifinales de la Liga de Primera División de fútbol sala, en una eliminatoria que se pone 1-0 para los murcianos, a un solo triunfo de la final.

El conjunto dirigido por Antonio Vadillo se fue al descanso por delante (0-1) tras una primera parte muy seria defensivamente y eficaz en la acción del gol, pese a sufrir un asedio constante del conjunto local. Dennis fue clave bajo palos, sosteniendo a los baleares ante las múltiples ocasiones de ElPozo, que fueron más eficaces en la segunda mitad.

El partido comenzó con dominio claro de los murcianos, que salieron con mucha intensidad y generaron peligro desde el primer minuto, aunque el Palma Futsal supo resistir con orden y solvencia. En una de sus pocas aproximaciones, los visitantes encontraron premio a la contra: Deivao firmó el 0-1 en el minuto 14. Incluso pudieron ampliar ventaja con un disparo de Lucao que se estrelló en el larguero.

Deivao celebra el gol con sus compañeros. / Palma Futsal

Con ese marcador mínimo se llegó al descanso, tras una primera mitad en la que el Palma Futsal supo competir con inteligencia y eficacia, pese a la superioridad en volumen de ocasiones del rival.

Bajón en la segunda parte

En la reanudación, el guion cambió rápidamente. Gadeia empató en el minuto 2 con un potente disparo lejano que sorprendió a la defensa balear. A partir de ahí, el empuje de ElPozo fue creciendo y el Palma Futsal comenzó a sufrir más en defensa, aunque Dennis volvió a intervenir en varias acciones claras.

El 2-1 llegó en el ecuador del segundo tiempo con un tiro exterior ajustado de Adri Rivera, que volteó definitivamente el marcador. A partir de ahí, el Palma Futsal intentó reaccionar y buscó el empate con portero-jugador en el minuto 35, pero el riesgo no dio resultado. En ese tramo final, ElPozo sentenció el encuentro con el 3-1 de Ricardinho tras asistencia de Adri Rivera y el 4-1 definitivo de Rafa Santos, cerrando un segundo tiempo muy eficaz de los locales.

El Palma Futsal tendrá ahora la oportunidad de reaccionar en el segundo partido de la serie, que se disputará el miércoles a las 20 en Son Moix, donde buscará igualar la eliminatoria ante su afición. Es ganar o vacaciones, por lo que todo pasa por el triunfo ante la hinchada mallorquina. En la ronda de cuartos también empezó abajo ante el Manzanares, por lo que los de Vadillo deben aferrarse a sus opciones. Vencer en esta eliminatoria daría el pase a la final por el título de Liga, pero también concedería el billete para la UEFA Futsal Champions League. Merece la pena el esfuerzo.

- Ficha técnica:

ElPozo Murcia: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Ricardinho y Rafa Santos -equipo inicial-, Ricardo Mayor, David Álvarez, Adri Rivera, Ligeiro, Bebe y Dener Rodrigo.

Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Ernesto, Machado y Fabinho -equipo inicial-, David Peña, Charuto, Lucao, Deivao, Alisson, Mateus Maia y Lin.

Goles: 0-1, M.14: Deivao. 1-1, M.22: Gadeia. 2-1, M.30: Adri Rivera. 3-1, M.36: Ricardinho. 4-1, M.39: Rafa Santos.

Árbitros: Pablo Delgado Sastre, del comité valenciano; y Tomás Santander Flamarique, del comité aragonés. Mostraron la tarjeta amarilla a los locales Rafa Santos y Ricardo Mayor y a los visitantes Piqueras y el entrenador Antonio Vadillo.

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Incidencias: Primer partido de las semifinales de la Liga en la Primera División de fútbol sala que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante cerca de 4.000 espectadores.