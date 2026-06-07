Fútbol | Play-off a Segnda RFEF
El Manacor se queda sin final por el ascenso
El conjunto rojiblanco llegó a igualar la eliminatoria con un gol de Cape, pero la Peña Deportiva reaccionó antes del descanso y sentenció en la segunda parte
El sueño del Manacor se apagó. El equipo mallorquín cedió este domingo en Na Capellera por 1-3 ante la Peña Deportiva y quedó eliminado en la final balear del ‘play-off’ de ascenso a Segunda RFEF, con un global de 5-2 favorable al conjunto ibicenco. Los rojiblancos llegaron a meterse de lleno en la eliminatoria con el 1-0, pero acabaron superados por un rival que se mostró más contundente en las áreas.
El partido arrancó con tensión, mucho respeto y pocas concesiones. El Manacor sabía que necesitaba marcar para equilibrar la eliminatoria y fue creciendo con el paso de los minutos, ya que una victoria le permitía acceder a la final nacional. Antes del gol, ya había avisado con una falta lateral que se envenenó hasta estrellarse en el palo tras una intervención decisiva de Lautaro.
El premio llegó a la media hora. Una buena acción por la derecha entre Adrià y Yuzún acabó con un centro al área que Cape remató de primeras para hacer el 1-0. El tanto igualaba la eliminatoria y encendía a una afición que empezó a creer en el pase a la final.
Sin embargo, el Manacor no pudo certificar su sueño. La Peña reaccionó antes del descanso y encontró el empate en una acción de saque de banda prolongada por Josep que Salinas aprovechó en el segundo palo para hacer el 1-1. El tanto dejó tocado al conjunto local, que pasó de tener la eliminatoria igualada a verse de nuevo obligado a marcar.
Segunda parte visitante
Tras el descanso, el partido se rompió definitivamente. La Peña salió con más decisión y Mubarak culminó una ataque con un disparo ajustado al palo para poner el 1-2. El Manacor intentó responder y rozó el empate, pero de nuevo apareció Lautaro para evitar el tanto local.
Ese fue prácticamente el último intento serio de los rojiblancos. Con el Manacor obligado a arriesgar, los ibicencos encontraron espacios y sentenciaron con el 1-3, obra de Ortiz, que aprovechó una indecisión defensiva para plantarse ante Dols y definir con frialdad.
A partir de ahí, el Manacor ya no encontró la manera de volver a meterse en el partido. La Peña Deportiva manejó la ventaja, bajó el ritmo y cerró su clasificación, dejando al equipo mallorquín sin la deseada última eliminatoria por el ascenso. Los de Na Capellera se despiden del ‘play-off’ y cierran la temporada tras tocar la remontada en un partido en el que acabaron pagando caro su falta de cotundencia en las áreas.
Ficha técnica
1 - Manacor: Dols, Adrià (Gerard, m.76), Vecina (Frau, m.52), Albert, Ballester, Sorell (Nico, m.76), Yuzún, Amengual, Cape (Marí, m. 64), Expósito (Sito, m.64) y Riera.
3 - Peña Deportiva: Lautaro, Quirós, Moreno (Barber, m.66), Josep (Montori, m.46), Ortiz, Samu Alex, Fraile (Pedro, m.66), Vera, Mubarak (Rosa, m.70), Méndez y Salinas (Echaniz,m.46).
Goles: 1-0, m.27: Cape. 1-1, m.40: Slainas. 1-2, m.47: Mubarak. 1-3, m.55: Ortiz.
Árbitro: Bordoy Díaz.
T. Amarillas: a Sorell, Moreno y Josep.
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