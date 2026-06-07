Fútbol
España cierra su preparación en Palma antes de viajar a Islandia por el boleto mundialista
El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez abandona la isla y se enfrenta el martes a las de Thorsteinn Halldorsson en un partido en el que dependen de sí mismas para conseguir el pase a Brasil 2027
EFE
La selección española de las mallorquinas Cata Coll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Lucía Corrales deja Palma, donde completó este domingo su preparación antes de desplazarse esta tarde a Islandia, donde tratará de conseguir el martes el billete directo al Mundial femenino de Brasil 2027.
El conjunto de Sonia Bermúdez depende de sí mismo para estar en la cita universal después de la contundente victoria del pasado viernes sobre la actual campeona europea, Inglaterra, por 4-0 con goles de Patri Guijarro, Clàudia Pina y doblete de Alexia Putellas, en uno de los mejores encuentros de los últimos tiempos.
España, vigente campeona mundial, lidera el grupo A3 con los mismos puntos que Inglaterra, pero supera al cuadro de la neerlandesa Sarina Wiegman en el enfrentamiento particular. Por lo tanto, un triunfo ante Islandia en el Laugardalsvollur de Reikiavik le asegura el pase a la cita brasileña sin tener que acudir a las repescas.
Las internacionales españolas se ejercitaron este domingo en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio en una sesión de recuperación para las jugadoras que fueron titulares ante Inglaterra y más intensa para el resto de convocadas.
El cuadro islandés que dirige Thorsteinn Halldorsson espera a España como tercera del grupo con 6 puntos tras ganar a Ucrania en Mielec (Polonia) por 0-1 con un tanto de Thelma Karen Palmadottir. En el encuentro de ida el equipo de Sonia Bermúdez se impuso por 3-0 en Castellón.
El partido del martes comenzará a las 21.00 horas y será dirigido por la eslovaca Miriama Bockova.
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