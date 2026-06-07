Diez años sin Luis Salom: cerca de 3.000 motos le rindieron homenaje en Mallorca

La Ruta Luis Salom vivió este domingo una edición especialmente emotiva al coincidir con el décimo aniversario del fallecimiento del carismático y querido piloto mallorquín. Diez años después de su trágica pérdida, el recuerdo de Salom continuó muy presente entre los aficionados al motociclismo, algo que quedó reflejado en la gran respuesta de participación registrada durante la jornada, con cerca de 3.000 motocicletas recorriendo las carreteras de la isla en su homenaje.

La décima edición de esta tradicional marcha motera fue presentada el pasado martes en las instalaciones del concesionario Yamaha LS39 Motos, ubicadas en la Gran Vía Asima de Son Castelló. Desde ese mismo punto partió la caravana a las 10.00 horas, en una cita que, con el paso de los años, se consolidó como uno de los acontecimientos más importantes y multitudinarios del calendario motociclista balear. La Policía Local de Palma montó un dispositivo para garantizar una marcha segura, como así fue.

La madre del piloto María Horrach, como es tradición, dio la salida junto al padre José Luis Salom, con una bandera del genial campeón palmesano LS39. El presidente de la Federación Balear de Motociclismo, Rafa Cañellas y el presidente del club Media Milla, Pep Quetglas también asistieron a la escena.

La marcha, que desafió al fuerte calor reinante, recorrió diversos municipios de la isla, atravesando localidades como Llucmajor, Algaida y Santanyí, entre otras, antes de emprender el regreso hacia Palma.

La jornada concluyó con un multitudinario almuerzo en el Poble Espanyol, donde participantes, familiares y amigos compartieron recuerdos, anécdotas y momentos de convivencia. El encuentro sirvió, una vez más, para demostrar que la figura de Luis Salom sigue ocupando un lugar muy especial en el corazón del motociclismo balear y nacional, manteniendo vivo el legado de un deportista que dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera de los circuitos.