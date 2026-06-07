David García y Rudy Hensen, los más rápidos del Rallysprint Afició 2026

David García y Rudy Hensen se adjudicaron el Rallysprint Afició 2026 tras dominar con autoridad una prueba que volvió a confirmar su gran atractivo dentro del calendario balear. La cita reunió a 70 equipos inscritos y dejó una intensa lucha por las posiciones de honor, con José Campaner y Héctor Alonso finalizando segundos y Jaime Martorell y Kiko Ferragut completando el podio.

La primera sección se iniciaba con el scratch de David García-Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2) en Capdellà-Galilea, resultado que repitieron en Coll des Tords-Calvià para posicionarse como favoritos a la victoria. Por detrás, la lucha se presentaba mucho más abierta, con varios equipos optando a las posiciones de podio. Así, tras el primer bucle, José Martorell-Marcos Montes (Citroën Saxo) ocupaban la segunda posición, mientras que Jaime Martorell-Kiko Ferragut (Hyundai i20 R5) pasaban a ser terceros tras superar a José Campaner-Héctor Alonso (Ford Fiesta Rally2) y Julián Gómez-Simón Pons (Porsche 911 GT3).

Los cambios fueron continuos y, en el siguiente tramo, el segundo scratch de Campaner-Alonso les aupaba a la segunda posición, cerrando la primera sección a cuarenta segundos del Skoda de García-Hensen, que se mantenían como líderes indiscutibles. La tercera posición pasaba a manos de Martorell-Ferragut, que junto a Gómez-Pons adelantaban a Martorell-Montes. La lucha por las siguientes posiciones también era intensa, con diferencias mínimas, acabando la sección en este orden: Jaime Martorell-José A. Sans (Peugeot 106), Lorenzo Andreu-Kiko Bennasar (Renault Clio Sport), Adrián del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio R3T) y Xim Ramón-Xavier Cánaves (Renault Clio Williams).

Imagen del vehículo de Jaime Martorell y Kiko Ferragut, tercer clasificado en velocidad. / Antoni Mas Bustos

En la segunda sección, las posiciones de cabeza se mantuvieron sin cambios, destacando la remontada de Ramón-Cánaves, que superaron primero a Del Moral-Grimalt y después a Martorell-Sans, aunque estos recuperaron la posición en el siguiente tramo. Por el contrario, Martorell-Montes se veían obligados a abandonar. El último tramo trajo nuevos cambios, además de confirmar las posiciones de podio para García-Hensen, Campaner-Alonso y Martorell-Ferragut. Gómez-Pons finalizaron cuartos, a diez segundos del podio, mientras que Ramón-Cánaves, Del Moral-Grimalt y Martorell-Sans concluyeron separados por apenas un segundo en un final de infarto. Algo más atrás, el top ten lo completaron Miguel Sacarés-Nicolau Ramón (Seat León), Esteve Valls-Toni Torres (Renault GT Turbo) y Rafael Binimelis-Francesc Binimelis (Peugeot 208 Rally4).

La Balearic Sandero Cup contó con cinco equipos y, desde el inicio, estuvo marcada por el duelo entre Tomeu Payeras-Francisco Rodríguez y Rafel Jordà-Salvador Cereceda, con diferencias mínimas en todos los tramos. Solo el último tramo de la mañana alteró la clasificación, permitiendo a Jordà-Cereceda situarse por delante de Payeras-Rodríguez. Estas posiciones se mantuvieron durante la segunda sección, completando el tercer cajón del podio Sebastià Galmés-Mateu Riera.

Imagen del podio de la categoría Balearic Sandero Cup del Rallysprint Afició. / Arnau Bisquerra

En Regularidad Sport, Pedro Valls-Madeleine Yue (Mitsubishi Evo 5) marcaron la pauta desde el inicio, mientras que la lucha por las siguientes posiciones ofreció un bonito duelo entre Federico Rodríguez-Lluc Feliu (Toyota Celica) y José Calixto-Mateu Jaume (Seat Panda), que finalizaron la primera sección en este orden separados por tan solo 2,3 puntos. Sin embargo, en el primer tramo de la segunda sección, el equipo del Panda superó al Toyota para situarse en la segunda posición, ampliando posteriormente su ventaja hasta el final de la prueba.

En Regularidad, Antonio Rosselló-María Catalá (Peugeot 306) dominaron desde el inicio, seguidos de David Godoy-Juana M.ª Font (Seat 124) y Miguel Gual-Francisco Ruiz (Porsche 911). Estas posiciones se mantuvieron invariables hasta el final, mientras que Luís Rivas-Francesc Mayol (Porsche 911) finalizaron en cuarta posición tras controlar en todo momento a sus perseguidores.

CLASIFICACIONES

Velocidad

1. David García-Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2) 34:14.8

2. José Campaner-Héctor Alonso (Skoda Fabia Rally2) 35:43.0 +01:28.2

3. Jaime Martorell-Juan F. Ferragut (Hyundai i20 R5) 35:49.0 +01:34.2

4. Julián Gómez-Simón Pons (Porsche 911 GT3) 35:58.7 +01:43.9

5. Xim Ramón-Xavier Cánaves (Renault Clio Williams) 36:12.3 +01:57.5

6. Adrià Del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio R3T) 36:12.6 +01:57.8

7. Jaime Martorell-José A. Sans (Peugeot 106 R) 36:13.6 +01:58.8

8. Miquel J. Sacares-Nicolau Ramón (Seat León Cupra) 36:44.9 +02:30.1

9. Esteve Valls-Toni Torres (Renault GT Turbo) 36:53.1 +02:38.3

10. Rafael Binimelis-Francesc Binimelis (Peugeot 208 R4) 37:11.9 +02:57.1

11. Toni Munar-Marga A. Terrasa (Citroen Saxo VTS) 37:27.8 +03:13.0

12. Miguel A. Covas-Margalida Caldentey (Peugeot 207) 37:58.8 +03:44.0

13. Miguel A. Oliver-Antonio Adrover (Peugeot 106 R.) 38:25.8 +04:11.0

14. Sión Verger-Tomeu Verger (Renault Clio Rally5) 38:43.5 +04:28.7

15. Jaime Carbonell-Bárbara Sastre (Renault Clio RS) 38:45.8 +04:31.0

…hasta un total de 37 equipos clasificados.

Regularidad sport

1. Pedro Valls-Madeleine M. Yue (Mitsubishi C. Evo 5) 20.6 ptos.

2. José Calixto-Mateo Jaume (Seat Panda) 182.1 -161.5

3. Federico Rodríguez-Joana Mª Font (Ford Sierra C.) 381.0 +199.0

4. Mario Molina-Gabriel Enrique (Peugeot 106) 1036.5 +665.4

Regularidad baja

1. Antonio Rosselló-María A. Català (Peugeot 306) 16.3 ptos.

2. J. David Godoy-Joana Mª Font (Seat 124) 23.8 +7.5

3. Miquel Gual-Francisco Ruiz (Porsche 911) 38.1 +14.3

4. Luís Rivas-Francesc Mayol (Porsche 911) 89.1 +51.0

5. Juan A. Ludeña-Sergio Ludeña (Peugeot 106 R.) 180.0 +90.9

6. Juan M. Fernández-Irene Jimeno (Seat Marbella) 1158.8 +978.8

7. Llorenç Salom-Karen Martorell (Triumph TR07) 34231.5 +33072.7

8. Bartolomé Arbós-Biel Gual (Renault 5) 45606.0 +11374.5

Balearic Sandero Cup

1. Rafel Jordà-Salvador Cereceda (Dacia Sandero) 43:44.8 00:00

2. Tomeu Payeras-Francisco Rodríguez (Dacia Sandero) 43:54.3 +09.5

3. Sebastià Galmés-Mateu Riera (Dacia Sandero) 44:37.3 +52.5

4. Esteve Payeras-Antoni Gomila (Dacia Sandero) 44:45.2 +01:00.4