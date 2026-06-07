Dani González y Paula Van Wieringen, campeones autonómicos de fondo en carretera

Dani González, ciclista sub 23 del Illes Balears Arabay, junto con Paula Van Wieringen, élite del UPV Women’s Cycling, son los nuevos campeones baleares absolutos de fondo en carretera después de la jornada celebrada el pasado sábado por la tarde con salida y llegada en la cima del Puig de Santa Magdalena de Inca.

Fueron 104 los ciclistas que tomaron la salida en la carrera masculina para cubrir los 127 kilómetros programados. Prueba marcada por una fuga que se consolidó cuando se había cubierto el primer tercio de la carrera en la que 13 ciclistas tomaron el mando acumulando una ventaja que alcanzó los cuatro minutos. Incluso se formó un grupo intermedio de cinco unidades aunque fue imposible contactar con los de cabeza de carrera.

Con esta situación se inició la subida al Puig de Inca que marcó pequeñas diferencias. En la meta, Dani González aventajó en tres segundos al menorquín Roberto Ledesma y en seis a Francisco Crespí encabezando el rosario de ciclistas que fue pasando por meta.

En la categoría sub 23, González estuvo acompañado en el pódium por Francisco Crespí y Joan Gamundí. En la división élite, Ledesma fue secundado por Francesc Bennàssar y Joan Antoni Pou. En categoría junior, Joan Riutort repitió como campeón autonómico acompañado por Nico Ros y José Luis López. En máster 30, David López superó a Llorenç Tomàs y Andreas Linden.

En categoría femenina, la palmesana Paula Van Wieringen fue la gran protagonista de las dos jornadas de los campeonatos autonómicos celebrados este fin de semana al repetir triunfo absoluto tanto en la crono como en la prueba de fondo. Con 24 años recién cumplidos esta ciclista, muy arraigada en Artà, ha demostrado su gran potencial, además de un esperanzador futuro.

El podio femenino de la prueba disputada en el Puig de Santa Magdalena de Inca. / Tomeu Arbona

Con 21 inscritas y 62 kilómetros, la carrera se desarrolló sin grandes sobresaltos ni escapadas. Fue la ascensión final la que dictó sentencia a favor de Paula que cruzó la meta con 23 segundos respecto a Maria Magdalena Deià y 27 sobre Carla Pérez. En consecuencia el pódium de las élite quedó configurado por la ganadora junto con Mariel Mejía y la menorquina Maria Arguimbau, mientras que Deià se hizo con el título sub 23.

Por su parte la junior Carla Pérez repitió el título conseguido en la crono del día anterior seguida por Mariona Taltavull y Zoe Wuyts. Entre las máster 30, Addy Bamberg fue la mejor seguida por Rosa González y Maria Antonia Nieto. En máster 40, Maria Antònia Barceló y Susana Sevillano fueron las mejores mientras que Inés Bustos se hizo con el título de las máster 50.