El club Lô Esport domina el Campeonato de Baleares

El Lô Esport Menorca impuso su dominio en las pistas de Son Castelló, donde se proclamó campeón de Baleares de clubes tanto en categoría masculina como femenina. La jornada del sábado, marcada por el calor dentro y fuera de la pista, confirmó el potencial del conjunto menorquín y dejó una cerrada pelea por el subcampeonato masculino, resuelta a favor del Siurell-Sa Sini tras empatar a puntos con el Pegasus. En mujeres, el Pegasus acabó segundo con solvencia y el Siurell-Sa Sini completó el podio.

Rafa Quintana, en su día uno de los mejores fondistas baleares y ahora máximo dirigente insular de Deportes en Menorca, llegó con tiempo para saborear el éxito de uno de sus grandes proyectos. Con fichajes mallorquines y catalanes, el Lô Esport ha conseguido consolidarse en la Primera División nacional de clubes.

En categoría masculina, el club menorquín sumó 126 puntos para adjudicarse el título balear. El Siurell-Sa Sini, de Carlos Oses, se apuntó el subcampeonato con 118 puntos y el Pegasus, de José Ángel Pinedo, se clasificó tercero, también con 118 puntos. Hubo empate, que al final favoreció a los de Oses.

En mujeres, el Lô Esport se proclamó campeón con 132 puntos; el Pegasus fue subcampeón, con 119 puntos, y el Siurell-Sa Sini completó el podio, con 102 puntos.

Resultados individuales

A nivel individual sobresalió el atleta del Siurell Marc Escandell, que dominó los 100 lisos (10.58) y los 200 lisos (22.10).

Luis Domínguez (Siurell) hizo doblete en disco (36.43) y peso (12.10). Otro doblete llegó de la mano de su compañera de equipo Hayat Abdesalam, en triple salto (11.66) y en 200 lisos (25.43).

Thomas Houzet (Es Raiguer) ganó los 800 lisos (1:59.29) y los 1.500 lisos (4:19.32). Carla Jaume (Pegasus) lanzó 39.16 en jabalina y Mohamed Raissi (Pegasus) demostró su valía en los 3.000 obstáculos (9:53.41).

Noticias relacionadas

En el 4x100 ganó el Siurell-Sa Sini (42.53) en hombres y Es Raiguer (50.40) en féminas. En el 4x400, el Siurell sostuvo un duelo de los que hacen afición con el Lô Esport, que al final ganaron por tesón los de Carlos Oses (3:25.74). En mujeres, con la inestimable ayuda de la montuirera Jana M. Rigo, se impuso el Lô Esport (4:01.91).