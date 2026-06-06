Fútbol
Pilotades | Toni Vidal, nuevo presidente del Club Esportiu Campos
El Club Esportiu Campos tiene nuevo presidente, Toni Vidal. Tras el proceso electoral, comenzado semanas atrás, este empresario sustituye a Tomeu Prohens al frente de la entidad bermellona con la intención de dotar al club de energía renovada, un proyecto nuevo y expandir a la entidad.
La afición del Manacor se moviliza para la final
La afición del CE Manacor se ha movilizado ante el partido de mañana, a las 12:00 horas y en Na Capellera, ante la Peña Deportiva en el que está en juego pasar a la final nacional por el ascenso a Segunda RFEF. Los rojiblancos, que deben de remontar el 2-1 de la ida, serán recibidos por su afición en el campo de fútbol a partir de las 10:15 horas.
Finales para el ascenso a la Tercera División
Este fin de semana se disputan los partidos de ida de las finales en la fase de ascenso de División de Honor a Tercera División. Hoy, Arenal-Sant Jordi (19:30); y mañana, Pòrtol-PE Sant Jordi (15:30).
Pla-Pollença i Port en el ascenso a Honor
En el ascenso de Preferente a la División de Honor, mañana domingo se disputa la ida de la final entre el Pla de na Tesa y el Pollença i Port (18:45 horas).
Sencelles-Artà para subir a Preferente
En la fase de ascenso a la Regional Preferente desde la Primera Regional, la final la disputarán el Atlètic Sencelles y el Artà. El duelo, la ida, se dirimirá esta tarde, a las 19:00 horas, en el campo de Santa Eugènia.
Recta final de las competiciones
Las competiciones llegan poco a poco a su fin. Este fin de semana únicamente se disputan una cuarentena de partidos en Balears, la mayoría correspondientes a fases finales. El fin de la temporada se celebrará el próximo 29 de este mes en Son Malferit con la entrega de trofeos a todos los equipos que han logrado algún trofeo.
Tomeu Nadal, director deportivo del Nàstic
El mallorquín Tomeu Nadal es el nuevo director deportivo del Nàstic de Tarragona, que retorna de esta manera al club en el que militó como portero. Nadal, de 37 años, ha estado trabajando esta pasada campaña con el Castellón.
Balears de fútbol playa se ejercita en Palma
Balears de fútbol playa sub-14 masculina, sub-16 masculina y sub-17 femenina entrenaron ayer en la playa de Palma.
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