Pendientes de Ingo Volckmann en el Atlético Baleares

El segundo intento fallido por subir a Primera RFEF ha provocado un parón en el trabajo de la dirección deportiva del Atlético Baleares, que ahora debe renunciar a varios de los objetivos que tenía en su lista de refuerzos si se lograba el ascenso. Centrados de nuevo en construir una plantilla para competir por tercer año consecutivo en Segunda RFEF, el problema surge en saber qué objetivo se va a tener.

Una decisión que está en manos del propietario del club, Ingo Volckmann, quien ya dejó entrever en una entrevista a Diario de Mallorca hace un mes que la situación es complicada. Más aún, sin el ascenso. “Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada”, afirmó el empresario alemán, que busca alguien que aporte inyección económica. “Si no hay, vamos a seguir uno o dos años más, sin ningún problema”, aseguró.

Sin embargo, ahora queda por saber qué decisión adoptará Volckmann con respecto a la próxima temporada. ¿Otra plantilla para buscar el ascenso, o un proyecto más mallorquín y económico? Su decisión, por el momento, mantiene en ‘stand by’ el trabajo de la secretaría técnica.

Sin ascenso, habrá jugadores que se desvincularán de la entidad porque en su contrato había renovación automática al subir. Y hay futbolistas que ya han sido tentados con ofertas de otros clubes, incluso de superior categoría, como son los casos de Jaume Tovar, Jofre o Moha Keita.

Y para cubrir esas bajas habrá que sondear en un mercado que es caro para un club mallorquín. Excepto si los refuerzos ya viven en la isla. Es la opción B que se maneja en la dirección deportiva, que en este caso podrá sondear a jugadores de los descendidos Porreres o Andratx.

El técnico depende de la decisión

También debe definir el club quién será el técnico. Una decisión que debe ser de las primeras en tomarse y que tiene al actual entrenador, Luis Blanco, en duda. Un banquillo en el que aparece como principal alternativa José Contreras, que el 30 de junio finaliza contrato con el Andratx después de ocho temporadas y que también se ha colado en la lista de un Platges de Calvià que quiere subir de Tercera a Segunda RFEF.

Si la decisión de Volckmann es perder menos dinero, habrá mucho más movimiento de lo esperado y se construirá una plantilla más austera. Y también se rebajará el objetivo: ya no será buscar el ascenso, sino intentar luchar por el play-off.