El Palma Futsal B busca dar el primer paso hacia Segunda División

El Illes Balears Palma Futsal B afronta este sábado, a las 17:30 horas en Son Moix, el primer partido de la tercera y definitiva ronda del play-off de ascenso a Segunda División. El equipo dirigido por Óscar Tesías recibe al CE Futsal Gestoria Luis Mataró, campeón del grupo 3 de Segunda División B, en una eliminatoria que decidirá qué equipo alcanza la categoría de plata.

El filial llega reforzado tras superar dos rondas exigentes y con la confianza de haberse ganado el derecho a pelear por el ascenso. Enfrente tendrá a un rival conocido, ya que ambos equipos coincidieron durante la fase regular y el conjunto catalán se impuso en los dos precedentes: 5-3 en Mataró y 2-3 en Mallorca.

Pese a esos antecedentes, la igualdad de ambos partidos invita a pensar en una eliminatoria abierta. El Palma Futsal B quiere aprovechar el factor pista y el impulso de Son Moix, donde la entrada será gratuita, para obtener un buen resultado antes de viajar la próxima semana a tierras catalanas.

Óscar Tesías y Gonzalo

Óscar Tesías afronta la cita «con muchas ganas y mucha ilusión» y destaca que el equipo ha podido preparar el partido conociendo bien al rival. «Sabemos que ha sido el mejor equipo de nuestro grupo, pero tampoco hemos estado tan lejos. El primer microobjetivo es ganar aquí en casa, mirarles a la cara y jugarles de tú a tú», señala el técnico.

El entrenador insiste en que el filial debe competir sin complejos en una oportunidad histórica. «Tenemos que creer en nuestras posibilidades, ir convencidos, sin ningún tipo de miedo. Es una oportunidad única y tenemos que vivirla, disfrutarla y dejarnos la vida para intentar aprovecharla», afirma Tesías.

También Gonzalo subraya la ilusión del vestuario ante una eliminatoria que llega como premio a una gran temporada. «Siempre hemos hablado de que esto es un regalo. El objetivo era mantener la categoría en Segunda B y todo lo que ha venido después ha sido un premio para nosotros», explica el jugador del Palma Futsal B, que espera el apoyo de la afición: «Jugar en Son Moix es algo especial. Estar con nuestra gente nos da un plus que puede ayudarnos mucho».