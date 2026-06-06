Na Capellera se ilusiona con un ascenso del Manacor a Segunda RFEF

No se lo esperaban, y esto lo hace aún más especial. El Manacor vive la semana más importante de la temporada con la vuelta de la final autonómica del play-off de ascenso a Segunda Federación. El conjunto rojiblanco recibe a la Peña Deportiva este domingo a las 12:00 horas en Na Capellera con la obligación de remontar el 2-1 encajado en tierras pitiusas el pasado sábado si quieren clasificarse para la gran final nacional.

Inmersos de lleno en la lucha por ascender de categoría, el Manacor sigue viviendo un sueño que, semana a semana desde el inicio de la temporada, han visto que se podía hacer realidad. Arrancaron el curso haciendo historia y consiguiendo el mejor inicio de liga en los 103 años de existencia del club. Ganaron los cinco primeros partidos de manera consecutiva, pero una dura derrota contra, precisamente, la Peña Deportiva por 0-5 frenó en seco el meteórico inicio de campeonato del equipo dirigido por Miquel Aguado. Aun así, el equipo, en ese momento, demostró estar hecho de otra pasta, ya que se supo reponer y encadenó diez victorias consecutivas antes de finalizar la primera vuelta.

«Quien nos dé por eliminados es que no ha visto a este equipo» Miquel Aguado — Técnico del CE Manacor

Sumando tan solo cinco derrotas y cinco empates en toda la temporada, el Manacor se ha situado en el mapa nacional siendo el séptimo equipo de los dieciocho grupos de Tercera Federación con más puntos conseguidos (77). Esta alta puntuación le ha valido para clasificarse para disputar la Copa del Rey de la próxima temporada, de manera que Na Capellera podrá vivir la competición del KO por excelencia nacional por tercera vez en cinco años (jugó contra el Andorra en 2022 y ante Las Palmas en 2023). Sin duda, un auténtico éxito para un club que esta temporada se ha visto obligado a bajar el presupuesto de la plantilla y que, aun así, se ha mostrado mucho más competitivo que en temporadas anteriores.

Solo sirve ganar a la Peña Deportiva

De hecho, el Manacor ha competido contra todo y contra todos, pero la Peña Deportiva se le ha resistido esta temporada. El domingo los rojiblancos necesitan ganar para superar la eliminatoria —un empate o una derrota les apea del play-off— y de los tres partidos que ha disputado contra el equipo pitiuso esta temporada no ha conseguido ganar ninguno. «Forma parte de la normalidad. Es un equipo que está hecho para subir directo, ellos tienen la obligación de pasar de ronda y nosotros la ilusión», señala Miquel Aguado, entrenador del equipo manacorí. El técnico asume que «cuando la Peña Deportiva entrena» ellos están «trabajando» y afirma que «todo indica que está favorable para ellos», pero se agarra a la magia del fútbol: «Esto es lo que tiene el fútbol y que lo hace bonito, que es imprevisible y quien nos dé por eliminados es que no ha visto a este equipo, creo que hemos sido el conjunto que mejor ha competido en la categoría».

Cuerpo técnico del CE Manacor / S. Amorós

Miquel Aguado y su cuerpo técnico ha hecho un trabajo encomiable para llevar al equipo donde está ahora, pero el entrenador huye de responsabilidades y cede el mérito a sus jugadores: «Hemos llegado aquí por el compromiso del equipo, ha sido un año fácil de llevar a nivel de vestuario, no ha habido ninguna mala cara nunca ni nada que nos haya podido desestabilizar. Hace cuatro meses que están intentando fichar jugadores nuestros y veo un compromiso máximo de la plantilla». El técnico remarca que es una temporada histórica y proyecta que aún les quedan «tres semanas más de estar juntos», además de ser consciente de que «en una temporada normal» hubiesen sido «campeones» y ahora se están «jugando el ascenso contra un equipo que es profesional».

Chato: «Esta temporada ha sido sido increíble»

Desde dentro del vestuario se ven «preparados» y «con muchas ganas» para el partido de este domingo. «Ninguno nos imaginábamos que la temporada nos llevaría a poder vivir lo que estamos viviendo ahora, competirle de tú a tú al Mallorca en liga, quedar segundos, meternos en Copa del Rey y ahora luchar por el play-off de ascenso, pero la realidad es que estamos a 90 minutos de poder jugar una final nacional», apunta Chato, capitán del Manacor.

El comandante de la zaga rojiblanca reconoce que esta temporada «ha sido increíble pase lo que pase contra la Peña Deportiva» pero apunta que han visto los «errores» que cometieron en Santa Eulalia y «los de la primera vuelta» en la derrota por 0-5, que señala que fue «un punto de inflexión en toda la temporada». Chato insiste en que «se puede remontar la eliminatoria», pero acude a la afición para que llene Na Capellera: «Que se animen, que vengan de rojo, necesitamos su apoyo. Si nos animan como durante toda la temporada y como el día contra el Llosetense —rival en la semifinal del play-off— todo saldrá bien y podremos cantar otra ‘Morocha’».

«Este año hemos sentido que el club y el pueblo se han unido y hacía mucho tiempo que esto no sucedía» Sergi Muntaner — Presidente del CE Manacor

Sergi Muntaner, presidente del club, se muestra satisfecho de ver a su equipo a estas alturas de la temporada luchando por ascender: «No nos esperábamos poder luchar contra dos transatlánticos de las islas como el Mallorca B y la Peña Deportiva para subir a Segunda Federación, pero si ves cómo se esfuerzan y entrenan día a día tanto el cuerpo técnico como los jugadores lo entiendes todo». La máxima autoridad del club rojiblanco hace un llamamiento a su afición, de la que recalca que ha acudido a Na Capellera «mucho más que en anteriores temporadas». «Este año hemos sentido que el club y el pueblo se han unido y hacía mucho tiempo que esto no sucedía. Necesitamos a nuestra afición para poder superar la eliminatoria y poder ascender a Segunda Federación», declara Muntaner.

Sin duda, el Manacor está haciendo historia y se muestra preparado para seguir haciéndola. El club rojiblanco es ambicioso y espera poder superar esta eliminatoria y plantarse en la final nacional para poder luchar por ascender. En caso de disputar la final se jugaría subir de categoría ante un equipo andaluz; o bien el Arenas de Armilla o bien el Motril, protagonistas de la final del Grupo IX de la Tercera Federación.