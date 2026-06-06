Márquez vuelve a asombrar al mundo con otra exhibición en Hungría

Vale. No es nada. Solo sube una posición. Era octavo y, ahora, es séptimo. Nada. Solo le ha arrebatado cinco puntos al líder. OK. Menos es nada. Sí. El italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), líder destacado del Mundial de MotoGP, le sigue sacando un montón de puntos, muchos. Pero ya menos de 100. Ahora son 97. Quedan 543 puntos en juego. Y Marc Márquez (Ducati) ha ofrecido, hoy, cierto, en la carrera corta de Balatón Park, una auténtica exhibición. Y aún le falta mucho, algo, sí. Más fuerza en el brazo derecho, en su hombro maldito. De momento, la que tiene es suficiente para ganar la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Hungría, la misma que el año pasado.

Y la ha ganado con una auténtica exhibición. Exhibición: acción y efecto de mostrar, presentar o hacer visible algo en público. Implica una demostración ostentosa o la puesta en escena de objetos, habilidades o acciones. Pues eso. Se lo cuento. Por la mañana, en el entrenamiento previa a la ‘quali’, MM93 tanteó su moto, la redondeó aún más para la clasificación (“era vital, vital, meterse en primera fila y, a nivel de imagen, importante tratar de conseguir la ‘pole’”), logró, sí, su ‘pole’ nº 104 (después de caerse, a los dos minutos de empezar la ‘quali’) y, varias horas después, es decir, a las 15.22 y 22 segundos, consiguió su tercer triunfo en sábado (Brasil, Jerez y Hungría).

Lo logró, tal y como lo preparó, lo pronosticó, la retrató, lo diseñó. Lo cocinó a fuego lento. Buen ensayo final, enorme ‘quali’, salida limpia, cuatro primeras vueltas de récord (o casi) y control absoluto de las últimas ocho vueltas, en las que ya tenía a dos segundos (largos) al murciano Pedro Acosta (KTM), que era, sí, quien más y mejor podía presionarle, cuestionarle y hasta poner en duda su tremenda victoria. Su exhibición.

"Todo ha salido perfecto, pero solo es la carrera corta. Guardé fuerzas ayer para hoy, logré la 'pole', salí bien, apreté las primeras cuatro vueltas que es cuando tengo fuerza y, luego, mantuve el ritmo al conseguir dos segundos de ventaja. Mañana será otra cosa. Pero pelearemos como siempre. Hemos venido a eso" Marc Márquez

“Ha salido todo redondo, perfecto, pero solo es sábado, solo eran 13 vueltas, solo es la carrera al ‘sprint’, mañana (domingo, GP, 14.00 horas, DAZN), vamos a sufrir, pero estamos listo para sufrir, hemos venido a eso, a seguir preparándonos, poco a poco, para las grandes conquistas, para tratar de conseguir la victoria 100 y las que sean”, comentó un sonriente y muy feliz Márquez, más por su equipo, por Ducati, por su familia del ‘boxe’, que por él mismo, harto de ganar y despreocupado de todos los que aún dudan de él.

'Balatón Marc'

De ÉL, del nueve veces campeón del mundo, del piloto que se sube al podio en dos de cada tres carreras que corre, que lidera la clasificación mundial, histórica, de ‘poles positions’ y que ha protagonizado las remontadas más espectaculares del Mundial. Ese Marc Márquez Alentà, ya de 33 años, ya con 291 grandes premios a sus espaldas, repitió victoria, hoy, en ‘Balatón Marc’, exactamente 16 años después de que sumase su primer triunfo en el Mundial en Mugello, con apenas 15 años.

“Sigo donde estaba. Mi mente no se ha movido de la reflexión que hice el jueves de la semana pasada cuando llegué a Mugello antes de hora y los médicos me dieron un permiso temporal para volver a subirme a la moto”, señaló Márquez a El Periódico tras morder la medalla que lo acredita como vencedor de la ‘sprint’ de Hungría. “Queda mucho, mucho, pero mi cabeza está lista y preparada, ahora ya limpia de dudas, para afrontar, con calma, sin prisas pero sin pausas, todo lo que venga. Y ¡ojalá! sea bueno”.

Carrera al ‘sprint’: 1. Marc Márquez (Ducati), 21 minutos 22.047 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 1.548 segundos; 3. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 2.722 segundos; 4. Raúl Fernández (Aprilia), a 3.973 segundos y 5. Jorge Martín (Aprilia), a 5.708 segindos.

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Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 180 puntos; 2. Jorge MARTÍN (Italia), 160; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Itala), 134; 4. Pedro ACOSTA (España), 112 y 7. Marc MÁRQUEZ (España), 83.