Márquez confirma su vuelta con otra 'pole' de campeón en Hungría

"Lo dije ayer y he tratado de cumplirlo hoy: no forcé en los entrenamientos, para ahorrarme fuerzas para intentar meterme en primera fila de parrilla en la 'quali'. La 'quali' es media carrera al 'sprint', pues te evitas el lío de la salida. Es evidente que, en mi estado, he de gastar mis cartas donde más me interesa. Luego, ya sobreviviremos en la carrera larga del domingo".

El catalán Marc Márquez (Ducati, 1.36.785 minutos) ha conseguido, hoy, en el circuito de Balatón Park (Hungría) su 'pole position' nº 104, la 76 en MotoGP, después de semanas de rehabilitación tras la doble operación sufrida, hace unas tres semanas, en el pie (aún camina con una bota ortopedica) y hombro derecho. 'Il Cannibale' compartirá la primera fila con su gran rival de esta tarde (15.00 horas, DAZN), el murciano Pedro Acosta (KTM), que está siendo tremendamente veloz en Hungría, y el joven Fermín Aldeguer (Ducati), que está regresando también de sus lesiones.

Caída, incluida

Márquez ha logrado la 'pole' pese a que, a los tres minutos de iniciada la 'quali', se fue al suelo en la primera curva del circuito. Perdió el control del tren delantero de su 'Desmosedici' y se fue acostando, poco a poco, sobre la pista y, en otra época, fijo, seguro, hubiese podido protagonizar una de sus 'salvadas' famosas, pero su lado derecho aún no está del todo bien y carece de la fuerza para levantar una MotoGP.

MM93 ha levantado su moto, que no se había calado y ha seguido con el entrenamiento para asegurase un crono y, posteriormente, tratar de mejorarlo. Y así ha sido. Mientras el 'tiburón de Mazarrón' lideraba la 'quali' con dos excelentes cronos (1.37.888 y 1.36.791 minutos), Márquez apretaba de firme y, con la moto golpeada, se metía en segunda posición. "Debía asegurarme una plaza delante y, además, la moto no estaba muy dañada, así que no quería volver a mi 'boxe' sin hacer mi trabajo", señaló el de Cervera (Lleida).

"Ya dije ayer que, en el último entrenamiento del viernes, me había guardado algo de energía para intentar meterme hoy en la primera fila de la parrilla. Pensaba en la 'pole', pero no era el objetivo. Estoy muy contento, en la carrera al 'sprint', la 'pole' es medio podio". Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo.

Ya con la segunda moto y mientras Acosta y Marc Bezecchi (Aprilia), finalmente sexto, trataban de amagarle la 'pole', el nueve veces campeón del mundo demostró, una vez más, no solo que está de regreso sino que Balatón Park es uno de sus circuitos favoritos, no solo por ser un divertido 'karting' sino por ser uno de los seis trazados con más curvas de izquierdas, sus favoritas.

Y, sí, ya sobre el tiempo reglamentado, es decir, el minuto 15 de la 'quali', el líder del equipo Lenovo Ducati paró el crono en 1.36.785 minutos, que lo sitúa, repito, por delante de Acosta y Aldeguer. Detrás estarán los dos pilotos favoritos, de momento, en el Mundial, 'Bezz', sexto y Jorge Martín, ambos con Aprilia, que arrancará desde la octava posición, es decir, desde la tercera fila.

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"La caída nos ha complicado un poco el trabajo, pero hemos seguido creyendo que podíamos conseguir la 'pole' o, como mínimo, uno de los tres puestos de la primera fila, que era el objetivo", comentó 'ET' ante el micrófono de Izaskun Ruiz, DAZN. "La intención es darlo todo esta tarde en la prueba al 'sprint' y, mañana, tratar de sobrevivir en la carrera larga. Pero, bueno, aunque solo sea un ratito, disfrutemos de este momento".