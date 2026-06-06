Mallorca vibra con España: «Ha sido fiesta, recordaré este partido toda la vida»

Las 17.528 personas que llenaron las gradas de Son Moix difícilmente olvidarán la histórica victoria de España contra Inglaterra. Se lo pasaron en grande después de vibrar con una goleada ante la actual campeona de Europa con un aliciente más que reseñable: cuatro mallorquinas en el terreno de juego: «Ha sido una fiesta».

Quien asistió por primera vez a un partido femenino salió más que sorprendido. Todo le llamó la atención: el ambiente, el juego limpio, el entretenimiento y la calidad de las futbolistas.

Son Moix vibró con la goleada de España a Inglaterra / Guillem Bosch

Ambiente sano

Paula García y Jaume Pericàs disfrutaron de una gran noche preveraniega. «Lo hemos pasado muy bien por el ambiente. Es algo diferente. Siempre es todo chico, chico y vivir esta experiencia ha sido muy guay. Ha sido una fiesta».

La última vez que esta pareja vio un partido en Son Moix fue el empate del Mallorca contra el Villarreal hace unas semanas. Las comparaciones son odiosas: «El juego es muy diferente. Este es mucho más entretenido. Ha sido un día de celebración».

Un plan perfecto

Miquel Fullana y Noelia Bonnín disfrutaron de un plan familiar junto a su hijo «queremos que la selección vuelva a jugar cuanto antes», repiten varias veces. «Ver un partido de estas características siempre es importante y, si además es con cuatro mallorquinas de inicio, es un disfrute».

Destacan también la diferencia con el fútbol masculino: «Ellas juegan de una forma mucho más limpia. Tienen mucha calidad. El ambiente ha sido muy chulo. Hace tiempo que no disfrutábamos así en un campo de fútbol».

Emoción desbordante

De una forma peculiar han vivido esta experiencia Laura y su hija Clara: «Hemos chillado mucho y lo hemos vivido de una forma fabulosa. Cata es mi futbolista preferida».

Thais, que vivió el encuentro muy cerca del terreno de juego y del banquillo de la selección española, disfrutó como una niña pequeña. «Ha sido un increíble. El ambiente, el apoyo que han recibido y el partido que han hecho. Todo ha sido perfecto».

«Ahora mismo siento alegría, ilusión y mucha confianza de cara al Mundial del año que viene. Ganaremos», ambiciona la seguidora.

Menos violento y hostil

Este maravilloso encuentro para los intereses locales sirvió para enganchar a la aselección a aficionados como Miquel López y Aina Nera. «Que venga la selección con tantas mallorquinas y que consiga este resultado es magnífico. Este encuentro ha tenido una entrada mejor que varios partidos del Mallorca esta temporada. Ha sido un gran díia».

Aina pone el foco en el «contraste» con el fútbol masculino: «El ambiente es mucho más limpio. Es menos violento y hostil».

Disfrutaron de un día histórico que sirvió para germinar todavía más el fútbol femenino en Mallorca.