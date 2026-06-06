Fútbol | Selección Española
Lucía Corrales vive una noche inolvidable en Son Moix: «Es una locura»
La mallorquina fue titular en la goleada de España ante Inglaterra y recibió el cariño de la afición en un partido especial
La selección española femenina dio un paso casi definitivo hacia el Mundial de 2027 tras golear por 4-0 a Inglaterra en Son Moix, en partido en el que una de las grandes protagonistas de la noche fue Lucía Corrales. La futbolista mallorquina fue titular ante su gente y recibió una calurosa ovación de la afición en un encuentro que reconoció que tardará «mucho tiempo en olvidar».
«Lo que estoy viviendo ahora mismo es una locura», aseguró Lucía Corrales al término del encuentro. La jugadora admitió que todavía estaba asimilando todo lo vivido sobre el césped de Son Moix. «Estoy súper contenta. Ahora toca disfrutar y descansar», afirmó.
La futbolista también tuvo palabras para su familia, presente en las gradas de Son Moix. «Esto es muy especial. Ahora mismo no me creo que hayamos ganado 4-0. Están súper emocionados y deseo verlos y saludarlos», explicó. Especialmente emotiva fue su referencia a sus abuelos: «Siempre están apoyándome. Para mí, mi familia es lo mejor que tengo».
Corrales reveló además el mensaje que recibió de la seleccionadora Sonia Bermúdez cuando le comunicó que iba a ser titular. «Me dijo que confiara en mí. Nadie confía más en mí que ella y le estoy súper agradecida. Me ha dicho que haga lo que sé hacer y que confíe en mí sobre todo», comentó.
Sobre su actuación, la mallorquina se mostró satisfecha, aunque sin perder la exigencia. «Me he sentido muy cómoda, tanto defensiva como ofensivamente. Es verdad que hay cosas que podemos mejorar, pero para eso tendremos tiempo. Ahora hay que pensar en Islandia», señaló, en referencia al próximo encuentro de la selección.
La jugadora no ocultó que la cita ocupará un lugar privilegiado en su memoria. «Aquí en casa, ¿cómo no recordarlo para siempre? Hoy ha sido un día súper especial para todos y estamos deseando que se vuelva a repetir aquí», dijo. Y cuando le recordaron que sobre el césped coincidieron cuatro futbolistas mallorquinas en la goleada por 4-0, respondió entre risas: «Creo que ha sido perfecto».
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