Lluís Borrás vuela en el Campeonato de Baleares de contrarreloj

Lluís Borràs mostró sus capacidades en la lucha individual contra el crono en el campeonato de Balears celebrado el pasado viernes por la tarde entre la urbanización de Tolleric y Cas Busso. El ciclista máster 30 del CC Mancor de la Vall marcó el mejor registro absoluto al superar por sólo un segundo a Joan Martí Bennàssar, que fue el mejor élite, mientras que Daniel Spratley se quedaba a dos segundos en una prueba organizada por el CC Punt d’Aigua y que contó con la participación de 74 contendientes.

En la categoría máster 30, Andreas Linden ocupó el tercer puesto aunque cedió más de un minuto. Joan Martí Bennàsssar fue el mejor de los élite acompañado en el pódium por su hermano Francesc, con Alexander Brempel en el tercer cajón. En la categoría sub 23, Martí Mir, cuarto en la general, marcó el mejor registro superando claramente a Francisco Crespí y Andreu Barceló. En la categoría junior, Joan Riutort se hizo con el título autonómico por delante de Eric Camino y Nico Ros.

Lluís Borrás, durante la competición. / Tomeu Arbona

En la categoría máster 40, Abdón Vich es el nuevo campeón seguido de Paul Stubert y Tiago Moreno. El título de los máster 50 fue para Jaume Moncadas, acompañado en el pódium por Martin Bryan y Pedro Mas. En la división de los máster 60, José Porcel fue el mejor tras superar a Frank Brunot y Pedro Mulet. Destacar también que los ganadores en paralimpicos fueron Martín Berchesi y Adrián Planells.

Paula Van Wieringen, la más rápida en mujeres

En categoría femenina el mejor registro absoluto fue para la élite Paula Van Wieringen, seguida en su categoría por Mariel Mejia y Francesca Marcús, con Carla Pérez como campeona junior. El título de las máster 30 fue para Addy Bamberg, que superó a Lorea Álvarez y Nuria Vaquero. Entre las máster 40, Larissa Griesbach es la nueva campeona por delante de Susana Sevillano y Maria Antònia Barceló. Por su parte, Dolores Fernández fue la mejor de las máster 50 seguida de Inés Bustos y Francisca Jiménez. Destacar finalmente que la incombustible Maria Mora conquistó el título en máster 60.