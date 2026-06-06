El filial del Palma Futsal se acerca al ascenso a Segunda División

El Illes Balears Palma Futsal B dio este sábado el primer paso en la tercera y definitiva eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División al imponerse por 2-1 al Futsal Gestoria Luis Mataró en Son Moix. Los de Óscar Tesías lograron una ventaja mínima para afrontar el encuentro de vuelta de la próxima semana en tierras catalanas frente al campeón del grupo 3, en una eliminatoria que decidirá una plaza en la categoría de plata del fútbol sala español.

El encuentro arrancó con un ritmo alto impuesto por un Mataró muy volcado en ataque. Una propuesta ofensiva que obligó al filial balear a replegarse y buscar sus opciones saliendo en velocidad a la transición. Con el paso de los minutos, las incorporaciones ofensivas del guardameta local, Manolo, permitieron al Palma B ganar la profundidad necesaria. Un error del propio portero a punto estuvo de costarle caro a los locales, pero el conjunto catalán estrelló el balón en el palo con la portería vacía. Los baleares replicaron con un peligroso dos contra uno entre Javi Pérez y Lluís Iglesias, neutralizado por Álex Lluch.

El Palma Futsal B posa antes del partido. / Palma Futsal

A partir de ahí, Manolo asumió el protagonismo bajo palos con intervenciones de mucho mérito que mantuvieron el 0-0, lo que obligó a Óscar Tesías a ajustar al equipo con un tiempo muerto estratégico. El Palma B fue creciendo con el paso de los minutos y comenzó a imponer su intensidad y verticalidad, cargando al Mataró de faltas hasta forzar el bonus. Aunque el meta suplente Meneses detuvo un primer lanzamiento de diez metros a Sergi Pérez en el minuto 18, la insistencia local provocó una nueva infracción catalana apenas unos segundos después. En esta ocasión, Izan Vargas no perdonó y ejecutó un disparo abierto y raso desde el doble penalti para firmar el 1-0 en el minuto 19, resultado con el que se llegó al descanso.

Gran inicio de la segunda parte

La segunda parte arrancó de la mejor manera posible para los mallorquines. No había transcurrido ni un minuto cuando Manolo asistió en largo a Gonzalo. El dorsal 10 recibió de espaldas, se deshizo del portero rival y amplió la ventaja con el 2-0.

La alegría, sin embargo, duró poco. El Futsal Mataró aprovechó una incorporación ofensiva del guardameta balear para recortar distancias y devolver la emoción al partido con el 2-1. El Palma rozó el tercer tanto en varias ocasiones. Primero fue Sergi Pérez quien no logró conectar correctamente un remate de cabeza que se marchó por encima del larguero. Poco después, una gran acción colectiva terminó con un disparo de Neizan que, tras tocar en Álex Lluch, acabó estrellándose en el travesaño. El siguiente en probar suerte fue Javi Pérez con un lanzamiento directo de falta que salvó la defensa catalana prácticamente sobre la línea de gol.

Los jugadores del Palma B celebran una de los goles. / Palma Futsal

En el ecuador de la segunda mitad llegó una doble ocasión clarísima para los locales. Gonzalo obligó a intervenir a Álex Lluch y, en el rechace, Neizan volvió a encontrarse con el guardameta visitante. Mientras tanto, el principal argumento ofensivo del Mataró seguía siendo las constantes incorporaciones de su portero al ataque. En los últimos cinco minutos, las largas posesiones del conjunto catalán buscaron sin éxito las fisuras de la defensa balear. Los pupilos de Óscar Tesías continuaron encontrando espacios al contragolpe, aunque sin acierto para sentenciar la eliminatoria. Gonzalo volvió a rozar el gol en el tramo final, pero Álex Lluch respondió una vez más enviando el balón a córner.

Ya en el último minuto, Nicky Dedeu solicitó tiempo muerto para preparar una última acción ofensiva, pero el Illes Balears Palma Futsal B defendió con solvencia los instantes finales y aseguró una victoria que le permite viajar a Mataró con ventaja en una eliminatoria que sigue completamente abierta.

FICHA TÉCNICA

Illes Balears Palma Futsal: Manolo, Vargas, Juanlu, Magí y Lluís. También jugaron: Fabri, Javi Pérez, Neizan, Sergi Pérez y Lucas Trujillo.

CE Futsal Gestoria Luis Mataró: Álex Lluch, Hermosel, Biel Martí, M. Ponce y Juanito. También jugaron: Meneses, Berni, Uri Lupi, Novo, Pablo y Rosco.

Goles: 1-0, Vargas (min. 19); 2-0, Gonzalo (min. 21); 2-1, Juanito (min. 22).

Árbitros: Álvaro Cubero López y Miguel Ángel Vico Luna. Amonestaron con tarjeta amarilla a Javi Pérez, Lluís Iglesias, Manolo, Neizan y Sergi Pérez del Illes Balears Palma Futsal B.

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Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 1200 espectadores. Partido de ida de la tercera eliminatoria del Playoff de ascenso a Segunda División.