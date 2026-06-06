Marc Márquez logra su tercera victoria 'sprint' de la temporada

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado su tercera victoria de la temporada al vencer la carrera 'sprint' del Gran Premio de Hungría de MotoGP, en el circuito de Balaton Park, por delante de su compatriota Pedro Acosta (KTM RC 16) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).