Fútbol sala
El brasileño Luan Muller estará un mínimo de ocho meses de baja
El portero del Palma Futsal ha sid operado de la grave lesión de rodilla que arrastraba desde hace meses
Luan Muller ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito este sábado en Palma para tratar la lesión que arrastraba en su rodilla derecha desde hace varios meses. La operación ha sido realizada por los doctores Pedro Antich y Miquel Mas, médico del Illes Balears Palma Futsal, en la Mutua Balear de Palma.
El guardameta brasileño se ha sometido a una artroscopia de rodilla y una osteotomía de fémur con el objetivo de corregir la condropatía de grado IV que sufría en el compartimento lateral de la rodilla, así como la lesión meniscal asociada que condicionaba su actividad deportiva.
Ocho meses, aproximadamente, de baja
La intervención se ha desarrollado según lo previsto y ha concluido de forma satisfactoria. Tras la operación, el jugador iniciará de forma progresiva el proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos y de fisioterapia del club. El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente ocho meses, aunque la evolución del jugador durante las diferentes fases del proceso marcará los plazos definitivos para su regreso a las pistas.
Luan Muller inicia ahora una nueva etapa centrada exclusivamente en su recuperación con el objetivo de volver a competir al máximo nivel y reencontrarse con el equipo una vez completado todo el proceso de rehabilitación.
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