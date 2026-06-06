Antonelli ejerce de líder y desafía a los Ferrari en Mónaco; Desastre para Alonso y Aston Martin

Dicen que Mónaco no es 'país para novatos', pero Kimi Antonelli no está de acuerdo. El líder del Mundial, que viene de encadenar cuatro victorias en los primeros cinco grande premios disputados esta temporada, se comporta como un experto a sus 19 años y este sábado ha vuelto a demostrarlo al ser el más rápido en la tercera y última sesión de entrenamientos libres en el Principado.

Mercedes, que ayer apenas se dejó ver en las dos primeras tandas, ha 'despertado' antes de la clasificación más determinante del año y Antonelli, de nuevo mejor que su compañero Russell, ha marcado el mejor crono en lo que va de fin de semana (1.12.720) para encabezar el FP3, con tres décimas de ventaja sobre los hombres de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Russell y Verstappen, a casi un segundo de cabeza con su Red Bull, han completado el top cinco de favoritos, que previsiblemente se jugarán la pole en Mónaco, a la espera de que McLaren encuentre el modo de unirse a la batalla.

Un accidente de Oliver Bearman en los instantes finales del FP3 ha impedido que los que aspiran a la pole pudieran rebajar los tiempos y las cosas se han quedado como estaban.

Quienes seguro que no pelearn por la pole son los españoles. Carlos Sainz ha repetido la 12ª plaza del viernes y su objetivo será meterse en la Q3 con un Williams que ha 'adelgazado' y parece algo más competitivo. Y Fernando Alonso ha terminado penúltimo, a casi tres minutos del tiempo de Antonelli y solo mejor que su compañero Lance Stroll.

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En un circuito que no premia al motor, Aston Martin no solo no ha podido aprovecharlo, sino que parece haber dado un paso atrás, lastrado por una deficiente caja de cambios que no permite exprimirse a Alonso. De momento, el desastre es absoluto este fin de semana.