Fútbol | Selección española
Patri Guijarro, tras golear a Inglaterra en Son Moix: "Cualquier futbolista soñaría con un día así"
La centrocampista del Barcelona, autora del primer gol de España (4-0), se muestra "súper feliz de cómo han respondido los mallorquines" y bromea con la posibilidad de volver pronto para jugar en la isla: "Hay que repetir cien por cien aquí"
Patri Guijarro ha sido una de las grandes protagonistas de la goleada de España ante Inglaterra en Son Moix (4-0). La mallorquina ha marcado el primero de lo que ha sido todo un recital. "Es un día especial, cualquiera futbolista soñaría con un día así, ganar en casa contra Inglaterra y marcar un gol. Hacerlo delante de toda tu gente, de los mallorquines, de tus amigos, de tu familia... Ha sido increíble", ha declarado la centrocampista en zona mixta.
Mallorca ha respondido con creces a la llamada del fútbol femenino, con una asistencia de 17.528 espectadores en el estadio, y Patri se ha mostrado encantada de "regalarle este partido a todos los mallorquines y a Son Moix".
Las de Sonia Bermúdez han goleado con un once en el que han tenido presencia las cuatro mallorquinas. "Es el plus que nos llevamos, pero todo el equipo ha hecho un partido increíble", ha comentado la canterana del Collerense.
Preguntada por el apoyo de su familia y de su abuela, que ha roto a llorar de la emoción cuando atendía a la televisión media hora antes del choque, ha respondido: "Lo sienten mucho conmigo, lo viven mucho y me apoyan muchísimo. Es súper ilusionante que estén hoy aquí".
La última vez que España vino a Son Moix fue en 2017, con un resultado ante Austria que fue el mismo que se ha dado esta noche ante las Lionesses. Es por ello que Patri pide volver pronto a la isla: "Hay que repetir cien por cien aquí, se lo voy a decir a Sonia (Bermúdez)".
Por último, respecto a cuál de las mallorquinas ha conseguido traer a más personas para apoyar a la selección, no ha tenido dudas a la hora de contestar: "Cata ha traído a todo Pòrtol y lo que no es Pòrtol". "Estoy súper feliz de cómo han respondido los mallorquines, ha sido increíble. Les hemos escuchado todo el rato apoyándonos", ha zanjado Guijarro.
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