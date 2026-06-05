Fútbol | Selección Española
Mallorca recibe a la selección española entre pancartas e ilusión: "Si Cata me regala la camiseta, la enmarcaría"
Cerca de 400 aficionados celebran la llegada de sus jugadoras favoritas antes del duelo de este viernes ante Inglaterra en Son Moix
La ilusión se adueña de los aledaños de Son Moix horas antes del España-Inglaterra. Cerca de 400 aficionados se han congregado para recibir a la selección femenina entre pancartas, camisetas y teléfonos móviles preparados para inmortalizar el momento. "Es la primera vez que veo a la selección en directo", explicaba Claudia Torrens, una de las muchas jóvenes que aguardaban con nervios la llegada del autobús.
De Llucmajor a Palma
Miguel Torrens y Yolanda Rigo llegaron desde Llucmajor con bastante antelación. "Hemos venido con tiempo para poder aparcar y porque las niñas querían ver llegar el autobús", explicaban mientras acompañaban a sus hijas entre la multitud.
Una de ellas es Claudia Torrens, jugadora del Urbanitzacions y gran admiradora de Patri Guijarro. En sus manos sostenía una pancarta con un mensaje tan sencillo como ambicioso: "Patri, ¿me das tu camiseta, por favor?". "Es mi jugadora favorita y es la primera vez que veo a la selección en directo", contaba con una sonrisa mientras esperaba la llegada del equipo.
Pancartas a Patri Guijarro y Cata Coll
La ilusión también era evidente en Ana, que acudía por primera vez a ver a la selección española femenina. Su futbolista preferida es Ona Batlle y no dudaba al aventurar un pronóstico para el encuentro: "España ganará 2-0, con goles de Alexia y Mariona".
Entre las pancartas también destacaba la de Idaiza, que esperaba captar la atención de Cata Coll. Su objetivo era conseguir una firma en la camiseta que llevaba preparada para la ocasión. "He venido para ver el autobús y a las jugadoras. Si Cata me regalara la camiseta, la enmarcaría", aseguraba.
La espera comenzó mucho antes para Leslie, una apasionada seguidora de la selección que llevaba desde las cinco de la tarde apostada en las inmediaciones del estadio. "Juegan todas muy bien", resumía mientras aguardaba la llegada de las internacionales.
Los aplausos y los gritos se multiplicaron cuando el autobús apareció por la avenida. La gran noche del España-Inglaterra ya había comenzado mucho antes del pitido inicial.
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